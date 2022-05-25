«الصحة» وتوجه رسالة توعوية للسيدات بشأن سرطان الثدي وتنصح بالكشف المبكر

واصلت وزارة الصحة والسكان، دورها التوعوي عبر مبادرة «100 مليون صحة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجهت الوزارة نصائح للسيدات عبر موقعها الإليكتروني بشأن أنواع أورام الثدي.

مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي

ونصحت وزارة الصحة والسكان السيدات بضرورة المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مؤكدة أنه كلما اُكتشف المرض بشكل مبكر ساعد ذلك في ارتفاع معدلات الشفاء بنسبة تصل إلى أكثر من 90% في مراحله الأولى.

مواعيد الوحدات الصحية ضمن مبادرة الكشف عن سرطان الثدي

وأضافت الوزارة أن المبادرة تعمل يوميا بجميع الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا بشكل يومي عدا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان تستخدم أحدث العلاجات والبروتوكولات العلاجية العالمية ويتم تطويرها بشكل مستمر بما يتواكب مع النظم العالمية لدعم صحة المرأة.

ودشنت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن لمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة 15335، لإمكانية التواصل مع المبادرة ومعرفة أقرب وحدة صحية، مشيرة إلى كشف الوزارة على ما يقارب من 25 ونصف مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية بداية من الفئة العمرية 18 عاما فيما فوق، معلنة سعي الوزارة إلى الكشف عن 28 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان بضرورة المشاركة في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، في ظل انتشار الجائحة للحفاظ على استقرار المنحني الوبائي للفيروس والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية التي حققتها خلال الجائحة، معلنة أن الجائحة ما زالت مستمرة ولم تنته بعد ولا علاقة بين انخفاض الإصابات وما يتردد بشأن انتهاء الجائحة ولابد من اتخاذ كافة الاحتياطات.