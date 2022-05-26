مصرع 3 وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بسانت كاترين: «كانوا رايحين الأردن»

لقى ثلاث أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين في حادث تصادم مروع بين سيارة «ميكروباص» وسيارة «تريلا» في مدينة سانت كاترين.

عمال في طريقهم إلى الأردن

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغًا من قسم شرطة سانت كاترين، يفيد بوقوع تصادم مروع بعد كمين الطرفة بحوالي 2 كيلو متر، اتجاه سانت كاترين، وقبل كمين النبي صالح، بين سيارة «ميكروباص» تحمل رقم (6132 ف.ل.ر) وسيارة نقل كساحة (تريلا) تحمل رقم (9323 د.ا.ه)، وتبين أن «الميكروباص» كان يحمل عمال مصريين من محافظة الفيوم، ومتجهين إلى ميناء نويبع من أجل السفر إلى الأردن.

الدفع بـ7 سيارات إسعاف

وجرى الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب تحت إشراف الدكتور محمد عبدالجواد مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وهم:

１- محمد السيد فتحي 36 سنة الفيوم.

２- رمضان نصر عبدالله 34 سنة.

３- عيد راشد محمد عوض 50 سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:

1- رمضان ناجي عشري الفيوم 33 عامًا، مصاب بجرح قطعي 2 سم بفروة الرأس، وسحجات وكدمات.

2- كريم رمضان فتحي 23 عامًا، من الفيوم، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس وكسر بالضلوع.

3- مبروك محمد شعبان 42 سنة، من الفيوم، مصاب بما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات.

4- محمد جمعه علي حسين 36 عامًا، من الفيوم، مصاب بجرح قطعي بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة.

5- شعبان جمعة علي حسين 45 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

6- حامد عبد الغني حامد 31 عامًا، من الفيوم، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

7- عمرو سيد إبراهيم 32 عامًا من الفيوم، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

8- صابر فاضل إبراهيم 33 سنة من الفيوم، مصاب بسحجات و كدمات متفرقة بالجسم وآلام بالجنب الأيمن من الصدر.

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سانت كاترين، ويوجد حالتين رفضتا نقلهما إلى المستشفى، وهما: نزيه أحمد جمعة 37 عامًا، وأحمد رجب محمد 33 عامًا.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة لتحديد أسباب الحادث، وطلبت تحريات المباحث ولجنة من المرور لفحص السيارات، وصرحت النيابة بدفن الجثث.