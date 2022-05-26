تعاقدات «سيليكت إنترناشيونال» تتخطى 2 مليار جنيه خلال 2021.. بأكثر من 57% من استثمارات المجموعة

كشف المهندس شادي سمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيليكت إنترناشيونال، أنَّ حجم تعاقدات المجموعة تخطت الـ2 مليار جنيه خلال العام الماضي، مؤكدا حرص «سيليكت إنترناشيونال»، على المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية للدولة، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

«سمير»: استراتيجية «سيليكت إنترناشيونال» ترتكز على 3 محاور.. دعم ريادة الأعمال أبرزها

أضاف «سمير»، أنَّ المجموعة لها استراتيجية واضحة للعمل داخل مصر، تقوم على 3 محاور رئيسية تتماشي مع رؤية مصر 2030 لـ التنمية المستدامة، وهي دعم مراحل اتخاذ القرار، ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم ملف المياه في مصر.

استثمارات «سيليكت إنترناشيونال» في مصر 57% من اجمالي استثمارات المجموعة

كما صرَّح رئيس الشركة، بأنَّ استثمارات سيليكت إنترناشيونال تسجل نموا ملحوظا فى مصر، حيث بلغ حجم استثماراتها حوالي 57% من إجمالي حجم استثمارات المجموعة.

43% من استثمارات المجموعة يتركز في البنية التحتية التكنولوجية

وأوضح أن 43% من استثمارات المجموعة تأتي في دعم ملف مراحل اتخاذ القرار، مثل الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والأرقام التحليلية في كافة القطاعات، وفي الـ Big Data، وتحقيق الأمن السيبراني والتكنولوجي بحجم تعاقدات تتخطي 500 مليون جنيه.

حجم تعاقدات «سيليكت إنترناشيونال» في ملف المياه وصل لـ2.5 مليار جنيه

تابع «سمير»، أنَّ شركته تعمل على التوافق وتحقيق التكامل مع استراتيجية الدولة، من خلال التوسع في المجالات الحيوية؛ كالمياه ودعم البنية التحتية، كاشفا عن وصول حجم التعاقدات في ملف المياه لـ 2,5 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

30% من حجم أعمال المجموعة.. في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

كشف عن أنَّ 30% من حجم أعمال المجموعة منذ بداية عام 2022، تم في إطار مبادرة حياة كريمة، بما يعادل 600 مليون جنيه، بنسبة إنجاز تتعدي 33% عن طريق شركة انتربرايز سيجما تكنولوجي التي تقوم بتنفيذ المشروعات في قطاع تحلية المياه كجزء من الخطة القومية لمشروع المياه، لتلبية الاحتياجات في المدن والمحافظات، مثل «الشرقية» و«منفلوط» و«الاسماعيلية» و«بورسعيد» و«دمياط»، وإنشاء محطات تنقية المياه في بعضها.