بدائل الثانوية العامة 2022 في الإسماعيلية.. التكنولوجيا و«المتفوقين»

مع انتهاء امتحانات المرحلة الإعدادية يبدأ أولياء الأمور في البحث عن طريق المستقبل لأبنائهم خاصة مع تفكير كثيرين في بدائل الثانوية العامة لعام 2022، والتي تنتشر في عدد من المحافظات.

نرصد لكم خلال هذا التقرير أهم المدارس البديلة للثانوية العامة في الإسماعيلية في عام 2022.

مدرسة المتفوقين «ستيم»

تعتبر مدارس «ستيم» من المدارس التي نالت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية باعتبارها البديل الأول والأفضل للطلبة المتفوقين علمياً ودراسياً وأصحاب أفكار واختراعات.

وفي الإسماعيلية تبدأ المدرسة في استقبال أوراق التقديم في منتصف شهر يوليو تقريباً من كل عام، وتبدأ في اجراء الإختبارات للطلبة المتقديمن لاختيار الأفضل بينهم.

وتشترط المدرسة بحسب لوائحها أن يكون الطالب مصري الجنسية، ولا يزيد عمره عن 18 عاما، وحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويجتاز الكشف الطبي وخلية من أمراض معدية أو نفسية.

وفي العام الماضي اشترطت المدرسة أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

كما اشترطت أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95 % من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة اإلنجليزية - الرياضيات - العلوم).

مدرسة تكنولوجيا المعلومات

تعتبر مدرسة تكنولوجيا المعلومات في الإسماعيلية ثان أكبر المدارس التي يتقدم إليها الطلاب كبديل لمدارس الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية إلا انها بنظام الخمس سنوات.

وتشترط المدرسة في الحصول علي مجموع لايقل عن 240 درجة بحسب ما تم اعلانه في العام الماضي للتقدم للدراسة بها عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك.

كما تشترط دفع رسوم سنوية تصل إلى 6 آلاف جنيه وما يميزها هو إتاحة التقدم لكليات الهندسة عقب انتهاء الدراسة بها حال الحصول على مجموع عال إضافة إلى أنها شهادة فوق متوسط لاتمام الدراسة فيها في 5 سنوات.