«لو عايز تبعت حاجه لحد».. كل ما تود معرفته عن خدمة البريد السريع وأسعاره

في كثير من الأحيان يلجأ العديد من المواطنين إلى استخدام البريد المصري لإرسال طرد البريد السريع لأحد الأشخاص الذين يوجدون في مكان بعيد، خاصةً بعد استحداث الكثير من المزايا التي تساعد في تلبية احتياجات المواطنين، ما يجعلهم يبحثون عن طرق إرسال الطرود عبر البريد المصري، وأسعار الخدمة أيضا.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير كيفية استخدام البريد المصري في إرسال الطرود السريعة، بالإضافة إلى أسعار الخدمة، وفق الموقع الرسمي ل البريد المصري، والتي جاءت كالتالي:

مميزات خدمة البريد السريع من البريد المصري

- خدمة البريد السريع هي خدمة متميزة وفعالة وموثوقة ويمكن الاعتماد عليها لتسليم مراسلاتك التي تتطلب السرعة.

- ضمان التسليم خلال يوم العمل التالي ضمن مدن نطاق التوزيع السريع للبريد المصري.

- يمكن الحصول على إيصال إيداع عند إيداع البريد السريع على شباك الخدمة بمكتب البريد.

- الحصول على توقيع عند التسليم.

- يتم تعويض العميل في حالة الفقد أو التلف، فيما يعرف بالتأمين الإلزامي.

- يتيح للعميل خدمة التتبع أون لاين.

المدة الزمنية التي يتم من خلالها تسليم الطرود

يضمن البريد المصري للعميل التسليم خلال يوم العمل التالي من عملية الإيداع، ومتوفر فقط داخل نطاق مدن ومحافظات التوزيع السريع، بشرط أن يتم تدوين عنوان صحيح و كامل على البعائث التي يتم إيداعها في أوقات العمل المحددة في أي يوم عمل.

أشياء يجب التأكد منها لضمان التسليم السريع

- عنوان تسليم للمرسل إليه كامل وواضح و يتضمن رقم هاتف.

- بيانات الراسل كاملة بالتفصيل متضمنه رقم هاتف.

- يجب الا يتعدى الوزن عن 500 جراو.

أسعار الخدمة

تبدأ أسعار خدمة البريد السريع من 12 جنيها، وتزيد القيمة حسب نوعية الطرد ووزنه.