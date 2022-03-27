تعرف على مبنى البريد المصري في العاصمة الإدارية «صور»

توسعت الهيئة القومية للبريد فى مبانيها لخدمة المواطنين، حيث تقوم الهيئة حاليا ببناء مبنى البريد المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة تقاريب الـ 5383 مترا مربعا، مكونا من طابقين، أرضي يعلوه سبعة طوابق، بالإضافة إلى طابقي بدروم وغرف خدمات بما يوفر جميع الاحتياجات من المرافق.

الانتهاء من جميع المراحل المتبقية بأعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المقرر

وبحسب ما قالته الهيئة فى بيان اليوم، فإن اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أجرى زيارة مفاجئة لمبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبنى ومراحل سير العمل به ومعدلات الإنجاز، مشدداً على سرعة الانتهاء من جميع المراحل المتبقية بأعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المقرر للتسليم استعدادا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

المقر الجديد سيكون إضافة قوية ودعماً كبيراً لمنظومة العمل

قال فاروق، إن المقر الجديد للبريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون إضافة قوية ودعماً كبيراً لمنظومة العمل، حيث إنه تم اختيار تصميم المبنى بعناية ليكون متفرداً ومعبراً عن الفكر والمفهوم الوظيفي الحديث باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، ويجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة.

تطبيق منظومة الدفع غير النقدي باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة

وأعلن البريد المصري قبل أيام، تطبيق منظومة الدفع غير النقدي باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يساهم في تنفيذ كل المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر، حيث تحقق هذه المنظومة الاندماج والتكامل المالي لعملاء البريد المصري.

وتمكن منظومة الدفع غير النقدي عملاء البريد المصرى من سداد مخالفات المرور والمدارس والإسكان، والخدمات البريدية، وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع «POS» المنتشرة بجميع مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث معايير الأمن والسلامة في تنفيذ معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني.