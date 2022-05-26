خالد الجندي: كتاب شيخ الأزهر السابق عن البنوك مختفي من المكتبات

قال الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدرس الذي استفادته الأمة من الشيوخ السلفية هو كيف يكون المسلم سيئ الظن، فإذا تحدثت عن الأحوال الشخصية يقولون إنك تحض على الزنا، وإذا تكلمت عن فوائد البنك، يقولون إنك تشجع على الربا، وإذا شرحت الفقه يقولون إنك تحل الخمر، وإذا قولت إن الموسيقى حلال فأنت تشجع على الرقص، وإذا دعيت لرئيس الدولة يقولون إنك منافق وطبال، وهذا ما حدث، مبينا أن السلفيين أكرموا المسلمين بسوء الظن، خاصة عند الحديث عن العمامة الأزهرية.

شيخ الأزهر السابق يتحدث عن فوائد البنوك

أضاف «الجندي»، خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، أن شيخ الأزهر الشريف السابق محمد سيد طنطاوي، تحدث عن فوائد البنوك بالتحليل والتدقيق، بعد دراسة، وكتب ذلك في كتاب، لكن يتعرض لمؤامرة، ولا يوجد هذا الكتاب في المكتبات في الوقت الحالي على الرغم من إنه عند نشره، تم توزيعه مجانا على مكتبات الأزهر، وتم مهاجتمه، والتعرض لعرضه حتى مات ميتة كريمة، بجوار النبي محمد وصحابته في المملكة العربية السعودية.

الكتاب لم يطبع مرة أخرى

أكد أن الكتاب لم يطبع مرة أخرى، فلماذا هذا الأمر لم يحدث ولم يقرأ رجال الأعمال هذا الكتاب ويقدموه لكل الأشخاص؟، مواصلا: «لو حد عنده الكتاب هشتريه منه، ولو حد عنده طريقة لإعادة طبعه يقولنا، كتاب تايه يا ولاد الحلال، الكتاب اسمه معاملات البنوك وأحكامها الشريعة للدكتور محمد سيد طنطاوي طبعة 2008، الكتاب غير موجود خالص، أنا بقى جيبته من صديق عزيز اسمع عبد الحميد شعلان صاحب المكتبة التوفيقية وهو قلب الدنيا وجابلي الكتاب، أنا هعيد تقديم الكتاب تاني».