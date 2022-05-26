برلمان العراق يجرم التطبيع مع إسرائيل بالإجماع.. والعقوبات تصل للإعدام

أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع، مقترح قانون «تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني»، الذي يتضمن عقوبات على المخالفين تصل حد إلى الإعدام، ويسري على جميع العراقيين، وكذلك الأجانب العاملين في العراق.

ونشرت صفحة مجلس النواب العراقي على فيسبوك، رسالة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وجه فيها الشكر لممثلي الشعب لموقفهم التاريخي في التصويت على هذا القانون.

نائب رئيس البرلمان: اتخذنا الموقف الأول من نوعه على مستوى العالم

ووصف الزاملي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي حظى بإجماع المصوتين، بأنه يمثل انعكاسا حقيقيا لإرادة الشعب، وقرارا وطنيا شجاعا، وموقفا هو الأول من نوعه على مستوى العالم، من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب البرلمانات العربية والإسلامية، لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها، حسب قوله.

وأضاف أن «مجلس النواب بدورته الحالية، ماض وبقوة في إصدار التشريعات التي تحفظ أمن العراق، وتدعم مصالح الشعب، وتعزز من قوة وتطور البلاد في كل المجالات».

القانون يمنع إقامة العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية مع إسرائيل

وحسب النص الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، فإن القانون يهدف إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية، أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل.

وتسري نصوص القانون على العراقيين، سواء داخل البلاد أم خارجها، كما تسري على «حكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة»، كما يشمل القانون الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق.

الصدر يدعو العراقيين للخروج للشوارع احتفالا بالقانون الجديد

بعد ظهور نتائج التصويت على القانون، دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، العراقيين إلى الخروج إلى الشوارع، احتفالا بالقانون الذي وصفه بالمنجز العظيم.

وكان زعيم التيار الصدري، أعلن في أبريل الماضي، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل، للتصويت عليه في البرلمان العراقي.