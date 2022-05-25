إسرائيل تُبلغ واشنطن بمسؤوليتها عن قتل الضابط الإيراني صياد خدائي

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها وراء مقتل ضابط الحرس الثوري صياد خدائي.

إسرائيل: قتل خدائي كان بمثابة تحذير لإيران

وأضافت أن إسرائيل أبلغت مسؤولين أمريكيين بأن قتل خدائي كان بمثابة تحذير لإيران، وفقا لما نقلت قناة العربية في نبأ عاجل.

والأحد الماضي، اغتيل عضو بارز في الحرس الثوري الإيراني في طهران خارج منزله، بحسب بيان للحرس الثوري.

خدائي قاتل لسنوات في سوريا

وحدد البيان، الرجل، بأنه العقيد صياد خدائي، وقال إنه قاتل لسنوات في سوريا كجزء من الانتشار العسكري الإيراني للدفاع عن الضريح، وهو مصطلح تستخدمه إيران لتبرير وجودها في الحرب بسوريا.

وألقى البيان باللوم في الاغتيال على إرهابيين أجانب مرتبطين بالقوى العالمية، ويعتبرون أعداء لإيران.