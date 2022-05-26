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محمود مسلم

الحكومة: استلام 3 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن.. والمخزون يكفي حتى يناير

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الوطن
06:44 م | الخميس 26 مايو 2022
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين موقف توريد القمح

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين موقف توريد القمح

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف توريد القمح المحلي من المزارعين، والاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الاستراتيجية، وكذا لكميات الاقماح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية.

ملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة

وقال وزير التموين إن إجمالي الأقماح التي تم استلامها من المزارعين حتى صباح اليوم وصل إلى 3 ملايين طن، مضيفا أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة.

وفيما يتعلق باحتياطي السلع الأساسية، أوضح الوزير أن القمح المتوافر لدينا بحساب المقرر توريده، يكفي حتى يناير 2023، والأرز يكفي مدة 5.5 شهر، والزيت 5.8 شهر، والرؤوس الحية تكفي لمدة 16 شهرا، واللحوم المجمدة 6 أشهر، والدواجن المجمدة 7.9 شهر.

التعاقد حتى على شراء 50 ألف طن أرز تمويني

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، في سياق متصل، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد ‏تعاقدت على شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من ‏الأرز التمويني، مشيرا إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.‏

وتابع أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر، مجددا التأكيد أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ومطمئن.   

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