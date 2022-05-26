ارتفاع معدلات توريد القمح في شون وصوامع كفر الشيخ لـ200 ألف طن

ارتفعت معدلات توريد القمح في شون وصوامع كفر الشيخ، لأكثر من 200 ألف طن، منذ بدء موسم توريد القمح في أبريل الماضي، وذلك وسط فرحة من المزارعين بالحوافز المقدمة هذا العام، ووفقا لبيان مديرية التموين بكفر الشيخ، فإنه جرى توريد نحو 201102 طنا و437 كيلو منذ بداية الموسم وحتى اليوم الخميس.

استلام القمح في 23 موقعا بكفر الشيخ

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إنه يتم استلام الأقماح المحلية خلال الموسم الحالي بـ23 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف «الهابط»، أنه جرى فتح موقعين جديدين لاستلام القمح، وذلك لإنهاء حالة الزحام الموجودة أمام الشون والصوامع، فضلا عن متابعة لحظية وعلى مدار الساعة من قبل محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، خلال فترة الاستلام اليومية للقمح في كافة الشون والصوامع.

تشكيل لجنة لحل مشاكل المزارعين خلال موسم توريد القمح

تابع المتحدث باسم مديرية تموين كفر الشيخ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

وأشار إلى هناك تشديدات على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتتواجد لجان في كافة مواقع استلام القمح بكفر الشيخ، وذلك لاستلام المحصول وفرزه عن طريق أخذ عينة متجانسة، لحساب سعر أردب القمح وإضافة الحافز الإضافي على كل درجة نقاوة من الدرجات الـ3.