رئيس شئون مديريات الزراعة: موسم توريد القمح استثنائي والمزارع أثبت وطنيته

قال الدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن موسم القمح الحالي، استثنائي بسبب الظروف العالمية التي تسببت في أزمة غذاء عالمية، مؤكداً أن ذلك تسبب في تخطي العديد من التحديات التي كنا نواجهها في السابق، وفيما يتعلق بالقمح تم التوسع في سعة تخزين المحصول بالصوامع من مليون طن فقط إلى 3.5 مليون طن، كانت تُلقى في الشون الترابية ومعرضه للتراب والشمس والطيور والقوارض.

يوسف: الاستعداد لموسم القمح كان مبكراً

وأضاف لـ«الوطن»، أن الاستعداد لموسم القمح هذا العام الحالي كان مبكراً للغاية لأول مرة، حيث أعلنت الدولة عن سعر التوريد بـ 810 جنيهات للأردب قبل بداية الزراعة وهو سعر لم يتم تحديده من قبل، وكانت بشره سارة للمزارعين، كما تم توزيع كمية كبيرة من التقاوي المنتقاة على المزارعين وهو الأمر الذي أسهم في زيادة المساحة لتصل إلى 3.6 مليون فدان لأول مرة ومن المتوقع توريد 6 ملايين طن هذا العام، حيث أسهمت الظروف المناخية الباردة للموسم الحالي في زيادة الانتاجية بشكل كبير.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لا يحتاج فقط إلى زيادة المساحة الأفقية

وتابع أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لا يحتاج فقط إلى زيادة المساحة الأفقية والرأسية ولكن أيضا يحتاج إلى تطوير الصوامع وهو ما تنبهت له القيادة السياسية بزيادة السعة، كما تحتاج أيضا إلى تغيير الثقافة ليصبح رغيف الخبز له قيمة كبيرة ولا يُلقى للطيور والحيوانات بعد تحسين جودته.

وأشار إلى تكليفات السيد القصير وزير الزراعة، بمتابعة كافة قيادات الوزارة للتأكد من توريد المحصول وتيسير عملية انسياب كميات القمح للشون والصوامع كما يتم المرور على الحقول أيضا، مؤكدا أن المزارع قام بدور وطني كبير خلال المرحلة الحالية وكانت رسالتنا له دائما هي المحافظة على الإنتاج من الهدر والتوريد لأكبر كمية.