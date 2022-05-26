المؤبد لـ3 متهمين قتلوا رجلا في سوهاج: «استدرجوه للمنزل ورموه من فوق»

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل مواطن بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة ترجع إلى ديسمبر 2019

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر عام 2019 بدائرة قسم جرجا، بمحافظة سوهاج عندما قام كلٍ من: «م . ف» 28 عامًا، حداد، و «م . م»، 32 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي، و «م . ص» 26 عامًا، طالب، بقتل المجني عليه «و . ح»، عمدًا مع سبق الإصرار حيث استدرجوه إلى منزل أحدهم للصلح بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المتهم الأول، وبعدها ألقوه من أعلى المنزل قاصدين قتله ليسقط جثة هامدة.

النيابة تحيل الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

ووجهت نيابة سوهاج لكلٍ من: «م . ف» 28 عامًا، حداد، و «م . م» 32 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي، و«م . ص» 26 عامًا طالب، جميهم من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، تهمة قتل المجنى عليه «و . ح»، من مركز جرجا بسوهاج أيضًا، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن دفعوه من أعلى سطح مسكن المتهم الأول قاصدين قتله، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات مادية، وجرى إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، بالمؤبد للثلاثة متهمين.