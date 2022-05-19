المؤبد لعامل قتل صديقه لخلافات مالية في سوهاج.. «قطعه بالساطور»

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عامل من مركز دار السلام، بمحافظة سوهاج بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل شخص بالاشتراك مع آخرين.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

أحداث الواقعة تعود إلى سبتمبر2009

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من عام 2009، عندما قام المدعو «أ.ع» 38 عاما، عامل، من مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بقتل المجني عليه «ع.ح» من مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وذلك بالاشتراك مع آخرين، من أصدقائه وأقرابه، ولم يفصح عنهم.

خلافات مالية أثناء عمل المتهم والمجني عليه خارج البلاد

جاء ذلك بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، في أثناء عملهم معًا خارج البلاد في دولة ليبيا، ما دعى المتهم لعقد العزم على التخلص من المجني عليه، وفور عودة المجني عليه لقريته، بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

زاره المتهم وطلب رجوع الود بينهما، وأن يلتقيا معا خارج المنزل، وهو عاقد العزم على التخلص منه مع سبق الإصرار والترصد، وعند لقائهما وجه المتهم للمجني عليه عدة ضربات في رأسه، وأماكن متفرقة من جسده باستخدام «ساطور»، بعدما قام معاويه بشل حركة المجني عليه، ما تسبب في إحداث إصابته التي أودت بحياته.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات والحكم بالمؤبد

وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، بالمؤبد على المتهم.