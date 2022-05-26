حوادث سوهاج في 24 ساعة.. ضبط مستريحة جديدة وإصابة طفل وحريق أرض زراعية

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة حوادث متلاحقة، بداية من ضبط مستريحة جديدة استولت على 4 ملايين جنيه من 5 مواطنين لتوظيفها في مجال المنظفات، كما احترق 5 قراريط قمح في مركز طما، وإصابة طفل بعمر سنتين بكسر بالجمجمة بعد ما صدمته سيارة أمام منزله، بالإضافة للعثور على جثة مسن في منزله.

ضبط «مستريحة» استولت على 4 ملايين جنيه

ورد بلاغ لمركز شرطة سوهاج، من شخص يدعى «ناجح ع ع م»، 51 عاما، عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج، و4 آخرين ويقيمون دائرة المحافظة، بتضررهم من المدعوة «دعاء ع ع ز»، 37 عاما، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، وتقيم دائرة المركز، لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه، لتوظيفها فـي مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية لأصحابها.

اكتشاف جثة مسن في حالة تعفن بمسكنه

كما تلقى مركز شرطة جرجا بلاغا من المدعو «خالد ب ك ع»، 42 عاما، ويقيم دائرة مركز جرجا، بانبعاث رائحة كريهة من شقة شقيقه المدعو «أحمد ب ك ع»، 59 عاما، موظف ويقيم دائرة القسم.

وبالانتقال لموقع البلاغ، تبين وجود جثة شقيقه المذكور مسجاة بصالة الشقة في الطابق الرابع، ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وفي حالة تعفن رمي، كما تبين سلامة النوافذ والأبواب للشقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وأفاد شقيقه المذكور بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن شقيقه المذكور يقيم بمفرده في الشقة، ويعاني من أمراض السكر وضغط الدم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة أزمة قلبية أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

إصابة طفل بكسر بالجمجمة في حادث تصادم

وفي الواقعة الثالثة، أصيب طفل، يبلغ من العمر عامين، في حادث تصادم، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو «أسامة ع م ح»، 24 عاما، صاحب مكتب استيراد وتصدير، ويقيم بدائرة محافظة الغربية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل «محمد ي ا ع»، سنتين، ويقيم دائرة المركز، وذلك حال لهوه أمام منزله، مما أدى لإصابته بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال والد المصاب المدعو «ياسر ا ع»، 30 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، كما أفاد قائد السيارة بأنه أثناء قيادته السيارة فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته.

حريق 5 قراريط قمح بسبب الإهمال

وفي طما، ورد لمركز الشرطة بلاغ بنشوب حريق في أرض زراعية دائرة المركز مساحتها 5 قراريط منزرعة بالقمح، ملك المدعو «محمود م ع ب»، 20 عاما، مزارع ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

وبسوال صاحب الأرض، أفاد بقيام نجلي عمومته المدعو «سيد ع ب»، 67 عاما، مزارع، و«أحمد ب »، 47 عاما، مزارع، ويقيمان بذات الناحية، بإشعال النيران في كمية من المخلفات الزراعية بأرضهما المجاورة لأرضه، وامتدت النيران لأرض منزرعة بالقمح ملكه، واتهمهما بالإهمال، مؤكدا احتراق محصول المقح على مساحة 5 قراريط، وتم ضبط المشكو في حقهما وأقرا بمضمون ما تقدم.

حريق في 3 أحواش دون إصابات

وفي الواقعة الأخيرة، نشب حريق في أحد الأحواش بمركز البلينا نتيجة لماس كهربائي، وامتد قبل السيطرة عليه ليصل لحوشين مجاورين، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة البلينا، يفيد نشوب حريق في حوش دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وبالانتقال لموقع الحادث والمعاينة، تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو «يوسف ا م»، 24 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز البلينا بسوهاج، وامتد الحريق لحوشين مجاورين ملك كل من «مدحت ح ع ي»، 28 عاما، عامل، و«خلف ا ع»، 63 عاما، مزارع، ويقيمون جميعهم بمركز البلينا، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات.

وبسؤال أصحاب الأحواش المحترقة، أفادوا بمضمون ما تقدم، وأنهم فوجئوا بالنيران تشتعل بالحوش الأول وحاولوا إطفائها عقب الاتصال بالنجدة والإطفاء، أثناء ذلك امتدت النيران إلى الحوشين المجاورين، وأرجعوا جميعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، ادى لنشوب الحريق واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل والتبن، ونفوا الشبهة الجنائية.