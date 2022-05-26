تفاصيل جديدة عن إصابة هشام سليم بالسرطان: داهمه المرض منذ عام ونصف

أكد الفنان هشام سليم، صحة أنباء إصابته بمرض السرطان، اليوم، في تصريحه لـ«الوطن»، مشددا على أنه بخير، ومتواجد حاليا بمنطقة العين السخنة.

وكشفت مصدر مقرب من هشام سليم لـ«الوطن»، تفاصيل حالته الصحية قائلاً: أصيب هشام سليم بمرض السرطان بمنطقة الصدر في يناير من العام الماضي، لكنه كان يتكتم علي نبأ إصابته بالمرض اللعين، وطالب المقربين منه بعدم الإفصاح عن إصابته كي لا يزعج أحد.

مصدر: هشام سليم بدأ العلاج الكيماوي مع تصويره لـ «هجمة مرتدة»

أضاف المصدر، بدأ هشام سليم مرحلة العلاج الكيماوي بالتزامن مع انشغاله بتصوير دوره في مسلسل «هجمة مرتدة» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، حيث كان يصور مشاهده وهو منهك من تأثير الجلسات علي حالته، ولكنه أصر علي استكمال دوره حتي نهايته.

هشام سليم يتحمل أوجاع المرض في الغردقة

أكد المصدر، أن هشام سليم استقر بعدها بمدينة الغردقة، وكان يعاني بشدة من أوجاع المرض الذي قرر تحملها وحده بعيداً عن الأنظار، والتي ما زال يعاني منها إلي الآن.

«هجمة مرتدة» آخر أعمال هشام سليم في الدراما وتغيب هشام سليم عن المشاركة في سباق دراما رمضان الماضي بعد تقديمه لمسلسل «هجمة مرتدة» في رمضان 2021، والذي كان مأخوذا عن أحد ملفات المخابرات العامة المصرية، وشاركه البطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، نضال الشافعي، محمد جمعة، صلاح عبد الله، ندي موسي، أحمد فؤاد سليم، مايان السيد، نور محمود، فيدرا، هاجر الشرنوبي، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.