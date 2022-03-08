باهر دويدار: «العائدون» ليس امتدادا لـ«هجمة مرتدة»

نفى باهر دويدار مؤلف مسلسل العائدون المزمع عرضه في شهر رمضان المقبل، أن يكون المسلسل جزءا ثانيا من مسلسل هجمة مرتدة، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، موضحًا: «قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON، أنّ المسلسل يتناول فكرة «العائدون» من مناطق الإرهاب من الأوكار التي جرى تصميمها كملاذات آمنة للإرهاب، لافتًا إلى أن أحداث المسلسل حقيقية تتناول حقبة حقيقية دارت أحداثها في الفترة ما بين عامي 2018 و2020 وهي فترة حديثه جداً وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاث أو أربع سنوات.

إعادة تدوير الإرهاب

وأشار، إلى أن العنوان الرئيس للعمل وفكرته تدور حول فكرة إعادة تدوير الإرهاب، مردفًا: «ده العنوان الرئيسي للعمل وكيف مثل ذلك تحدياً كبيراً للدولة المصرية ؟ وكيف تعاملت معه؟ وكيف كان لها السبق في ذلك مقارنة بدول كثيرة في العالم».

رؤية استباقية مصرية

وأكد، أنّ مصر كان لديها رؤية استباقية وحققت تقدما كبيرا مقارنة بدول مختلفة من العالم، موضحًا أنّ ملفات المخابرات العامة تمثل جزءا كبيرا من الأحداث ولكن نظراً لحداثة ما يتناوله المسلسل في الفترة الزمنية تم الاعتماد على مصادر مكملة عبر الدراسة عبر فريق دراسة وباحثين محترفين وتم اكمال الصورة من أكثر من جهة.

وأوضح: «طبيعة المسلسل فيه سفر كبير وده كان من ضمن التحديات حيث جرى التصوير في أوروبا والأردن والأحداث تدور في أربعة أو خمس دول وبالتالي السفر كان كتير جدا».