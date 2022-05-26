المجالس النسائية: نطالب بإنشاء مفوضية لحماية مكتسبات المرأة

تشارك المنظمات والمجالس النسائية، فى الحوار الوطنى، لتعزيز مكتسبات المرأة التى حصلت عليها مؤخراً فى عهد الرئيس السيسى، إذ تعيش المرأة عصراً ذهبياً توِّج بالعديد من المكتسبات والإنجازات التاريخية، التى توِّجت بحصد أعلى فرص التمكين فى مختلف المجالات، وتبوّؤ أهم المناصب القيادية مروراً بتمثيلها فى السلك القضائى والحصول على نسبة كبيرة فى الحقائب الوزارية، وحصد مقاعد أكبر تحت قبة البرلمان.

وكشف المجلس القومى للمرأة عن استعداده للمشاركة فى الحوار الوطنى، استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتى جاءت تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، الذى عُقد فى شهر رمضان الماضى. وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، إن الحوار الوطنى يستهدف التنسيق الكامل بين كل أطياف وفئات المجتمع، من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومرضية فى القضايا والملفات ذات الأولوية، التى تهم الوطن وتنعكس بالإيجاب على المواطنات والمواطنين، وتسهم بشكل جاد فى بلوغ الأهداف التى تسعى الدولة إلى تحقيقها.

وأكدت «مايا» ثقتها فى أن هذا الحوار الوطنى سوف يسفر عن العديد من التوصيات، التى تمس حياة المرأة المصرية وقضايا تمكينها فى المجتمع، مؤكدة ترحيبها بمشاركة المجلس فى هذا الحوار الوطنى المهم.

من جانبها، أعلنت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، تلقيها دعوة بالمشاركة فى الحوار الوطنى، مشيدة بتلك الدعوة التى وجهت لجميع القوى والمؤسسات والهيئات لمناقشة أولويات التنمية وحقوق الإنسان وتحقيق أجندة مصر للتنمية ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت «أبوالقمصان»، فى بيان لها، أن الحوار يشكل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى وتقديم اقتراحات ومداخلات للخروج بخطة عمل وطنية، تبنى مناخاً سياسياً صحياً يدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشددة على أن المركز سيقدم رؤية فى القضايا ذات الصلة بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل بعض مواد الدستور، يأتى على رأسها إنشاء مفوضية مواجهة التمييز لدعم حقوق المواطنة بين الجميع على قدم المساواة.