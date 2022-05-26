الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية»، الفصل الدراسي الثاني «الدور الأول» للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح بلغت نحو 82.6%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبًا وطالبة على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ الجيزة نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 92.86%، كما بلغت نسبة نجاح طلاب الصم وضعاف السمع 90%، والتعليم الأساسي القسم المهني بنسبة 90.86%.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنّه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في الجيزة عبر الموقع الإلكتروني التالي.