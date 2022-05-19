انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2022.. اليوم

تنتهي اليوم الخميس، الموافق 19 مايو الجاري، امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة؛ إذ يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، الذي يعد الأخير لهم، ويعقد ورقيا في المدارس بعد أن وضعته المديرية وفق الموصفات الفنية المحددة، التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم.

الامتحان يعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الامتحان يعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وغير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول أو أي كتاب أو مذكرات خارجية.

وأوضح «سلومة» أن الامتحان يعقد على مستوى المديرية، وجرى وضعه من قبل «التربية والتعليم»، وفق المواصفات الفنية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيرزة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحان لا يشمل أي أسئلة من خارج المقرر الدراسي، لافتا إلى أنها تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، مشددا على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم لهم، في التدريب على نمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم.

أشرف سلومة: التصحيح يتم بشكل يومي

ونوه أشرف سلومة، إلى أن المديرية انتهت من الاستعدادات كافة الخاصة بالامتحانات، موضحا أن التصحيح يتم بشكل يومي، وترصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، وسيجرى إعلان النتيجة عقب اعتمادها مباشرة من قبل محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد.

وأشار إلى أنه جرى التنبيه على تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في اللجان الامتحانية، كتعقيما وتطهيرها، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة، فضلا عن تخصيص طبيب زائر في كل مدرسة.