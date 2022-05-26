بدء إجراءات إعلام الوراثة لـ سمير صبري.. وأقاربه: «إحنا الورثة الشرعيين»

حالة جدلية واسعة لا زالت قائمة منذ وفاة الفنان سمير صبري يوم الجمعة الماضي داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر ناهز الـ86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، لا سيما في ظل عدم ظهور نجله الذي يعيش في الخارج، إذ كان الراحل يزعم أنه تزوج من سيدة أجنبية وأنجب منها طفلًا وحيدًا يُقيم في إنجلترا.

تساؤلاتٌ عدة أثيرت حول عدم ظهور ابن سمير صبري في جنازة أو عزاء والده، إلا أن أحد الأقارب صرّح وقتها بأنه لا يعرف عادات وتقاليد المجتمعات الشرقية حال الوفاة، لذلك لم يحضر بعد.

من القاهرة للإسكندرية.. ظهور أقارب سمير صبري

وشهدت الأيام الماضية، ظهور أقارب الفنان سمير صبري، الذين يعيشون بين القاهرة والإسكندرية، يزعمون بأنهم الورثة الشرعيين للفنان الراحل، وهم أبناء عمه، حيث إنه كان لديه 3 أشقاء لوالده، وهم «مصطفى، وقدري وعبد المنعم».

أيمن صبري: نعلم أنّ الفنان الراحل لم يسبق له الزواج

وتواصلت «الوطن» مع أيمن إبراهيم مصطفى صبري، ابن ابن عم الفنان سمير صبري، والذي يزعم أنه وريث شرعي له، حيث قال: «طول عمرنا نعرف إن سمير لم يتزوج إطلاقًا، والسيدات في العائلة تُدرك جيدًا أنه لم يتزوج ولم يُنجب، ولنفترض مثلًا أنه تزوج، فلماذا لم يُهاتفه طوال فترة مرضه ودخوله المستشفى؟.. ولماذا لم يحضر مراسم الدفن ويستقبل العزاء؟.. فهو لم يسبق له الزواج قط، إذ أننا الأحق بالورث أبناء عمه، كونه ليس لديه أخوة أو أبناء».

وأضاف أيمن صبري، أنّ «الأسرة بدأت إجراءات إعلام الوراثة، ومن المُفترض رصد ممتلكات سمير صبري، حيث إننا لا نعرف قيمة وحجم الممتلكات حتى الآن».