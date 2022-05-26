صديق سمير صبري ينفي تقاضيه 100 ألف جنيه مصاريف دفنه: النقابة دفعت كل حاجة

أبدى مصطفى عبد السلام، صديق الفنان سمير صبري، استياءه الشديد من الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة عن تقاضيه مبلغ مالي بقيمة 100 ألف جنيه من صديقه الراحل قبل وفاته بأيام، نظير إجراءات الدفن والعزاء.

ونفى مصطفى عبد السلام، لـ«الوطن»، ما تردد عبر بعض المواقع الإخبارية بشأن تلك المعلومة، مؤكدًا أنه لم يتقاضَ جنيهًا واحدًا من سمير صبري قبل وفاته، متابعًا: «سمير الذي تجمعني به صداقة قوية جدًا على مدار 47 عامًا، لم يكن يتكلم عن الموت أو يترك أموالًا كمصاريف لدفنه».

نقابة الممثلين تتكفل بمصاريف جنازة سمير صبري

وأشار إلى أن نقابة المهن التمثيلية تكفلت بجميع مصاريف الدفن والجنازة بشكلٍ عام، موجهًا الشكر والتحية إلى الفنان أشرف زكي، نظرًا لدوره الكبير في جنازة سمير صبري، ولم يتحمل أي شخص جنيهًا واحدًا في ذلك اليوم.

وأضاف صديق سمير صبري، أنه كان يجلس معه بشكلٍ شبه يومي، لا سيما الفترة الأخيرة من حياته، متابعًا: «كنت قاعد معاه في الفندق قبل ما يموت بعدة ساعات، ولم يحدثني عن الموت أبدًا، وكانت حالته النفسية جيدة ويواصل عمله دون أزمة».

تفاصيل وفاة سمير صبري عن 86 عامًا

يذكر أنّ الفنان سمير صبري، رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مرض السرطان الذي عانى منه عامًا كاملًا.

وتمت صلاة الجنازة على الفنان سمير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر ليتم دفن الجثمان في الإسكندرية بمقابر الأسرة.