النائبة إيمان الألفي: الشعب المصري يتكاتف في الأزمات والأوقات الصعبة

قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن حملة «سوا هنعدي» للتوعية بالأزمة الاقتصادية، تم اختيار مصطلح سهل وسلس للمواطنين، من أجل وصول الفكرة إلى قطاع كبير منهم، لافتة إلى أن الشعب المصري دائما ما يتكاتف في الأزمات والأوقات الصعبة، «أحنا شعب قادر، ودي حقائق».

الألفي: الحملة ستتضمن التوعية والتشريعات الجديدة

أضافت «الألفي»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحملة ستتضمن التوعية والتشريعات الجديدة، وصالونات سيتم إجراءها للخروج بأجندات تشريعية، من أجل عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة، «باب التنسيقية مفتوح لأفكار الشباب، اللي تقدر تطرح معانا مبادرات، ونحققها على أرض الواقع».

واستطردت: «عندنا قنوات كتير للتنسيقية، ومكاتبنا موجودة لاستقبال أي حد بيجي من المواطنين، وفيه صفحات للتنسيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونواب التنسيقية من الممكن التواصل معنا بشكل أونلاين وبسهولة تامة، والشباب هم الأمل، وعايشين على الأرض وبيدوروا على الحلول».

الأزمة الاقتصادية عالمية

وأوضحت أن الأزمة الاقتصادية الحالية، عالمية، أثرت على كل دول العالم، بسببها أعلن لبنان إفلاسه، كما وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مواجهتها نقص كبير في الألبان، «يجب أن نغير سلة الغذاء للمواطن المصري، ولازم نبدأ نوعي الأسرة المصرية أية الاحتياجات الأولية وأزاي نوفرها دلوقتي».

وتابعت: «لازم نخف الرفاهيات المرحلة دي، لأن الأزمة الحالية جعلت من أولوياتنا المعيشة والغذاء، ويجب توجيه المواطنين في الاستغلال الأمثل لقوت يومه».