إنشاء معمل لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بجامعة الإسكندرية بدعم فرنسي

استقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون الدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وفدا فرنسيا برئاسة MR.Robert Andrei رئيس مؤسسة Horizons solidaite بفرنسا، والدكتورة رانيا الجندي، مسئول العلاقات الدولية بجامعة سنجور، والدكتورAnne kim kennibol، ممثل منطقة جنوب فرنسا، لبحث سبل إنشاء معمل بجامعة الإسكندرية لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بهدف خلق قيمة مضافة وحماية البيئة.

حضر اللقاء الدكتور سامح شحاتة، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة نرمين حراز، أستاذ بكلية الهندسة، والدكتورة ريم عبد الحميد، أستاذ بالمعهد العالي للصحة.

إنشاء معمل بجامعة الإسكندرية لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك

وأكد الغندور أنّ هذا المشروع يعد مشروعا استراتيجيا وله أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مشيرا إلى أنّ الجانب الفرنسي يسعى لتجميع شركاء في هذا المشروع من أجل تبادل الخبرات فيما بين الجانبين، فضلا عن الاستفادة من خبرات جامعة الإسكندرية في هذا المجال، وخلق فرص عمل للشباب، لاسيما أن إنشاء هذا المعمل لإتاحة الفرصة للشباب للإبداع والابتكار في مجال الاستفادة من المواد المحلية من خلال إعادة التدوير، وأوضح أنّ الجانب الفرنسي سيقوم بتمويل المشروع في حدود 300 ألف يورو، وأشار الغندور أن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أبرم العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات الفرنسية مثل جامعة إكس مارسيليا وجامعة بواتيه وجامعة جرنوبول وجامعة تولوز، ما يعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية.

تجربة ناجحة جدا على المستويين الاقتصادي والبيئي

فيما أكد الجانب الفرنسي أن معمل Fab Lab بجامعة كورسيكا بفرنسا أصبح تجربة ناجحة جدا على المستويين الاقتصادي والبيئي، ويعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية بفرنسا ويحظى باهتمام مؤسسة الرئاسة الفرنسية ومنطقة البحر المتوسط، وأوضح الجانب الفرنسي أنه يسعى للاستفادة من خبرات جامعة الإسكندرية، وتقديم الدعم الكامل للمشروع والتنسيق مع الجهات المعنية بفرنسا من أجل نجاح تلك التجربة بما يعود بالنفع على الجانبين على الصعيدين البيئي والاقتصادي.