أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27-5-2022 في مصر

يهتم الناس بشراء اللحوم لإمداد أجسامهم بما يفيدهم وما تحتويه من بروتين وسعرات حرارية، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن حيث أن أسعارها مناسبة مقارنة باللحوم الحمراء.

وانتشرت العديد من التوقعات باستمرار تراجع بورصة الدواجن، لذا ووسط توقعات بانخفاضها، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الدواجن البيضاء والرومي والكتاكيت، وفق جولة على عدد من المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد، التي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

شاورما دجاج بسعر 112 جنيهًا.

برجر دجاج بنحو 100 جنيه.

لانشون فراخ بسعر 140 جنيها.

تراوح سعر الشيش طاووق ما بين 80 و110 جنيهات.

طبق دبابيس دجاج بين 60 و80 جنيها للكيلو.

دجاجة كاملة وزن كيلو جرام، ما بين 72 و90 جنيهًا.

صدور دجاج مخلي بدون عظم 90 جنيها.

طبق أجنحة تراوح ما بين 45 و55 جنيهًا.

تراوح سعر طبق أوراك ما بين 60 و110 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلية الدجاج ما بين 130 و170 جنيهًا.

سجل سعر طبق كبد وقوانص نحو 75 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط المولار نحو 36 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو المسكوفي في المزرعة نحو 50 جنيهًا.

وصل سعر البط الفرنساوي إلى نحو 30 جنيها.

كما سجل سعر فرخ بط فرنساوي عمر أسبوع نحو 10 جنيهات.

وسجل سعر بط مسكوفي نحو 18 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوحت أسعار الكتاكيت ما بين 7 و8 جنيهات.

ووصل سعر الكتكوت البلدي 4 جنيهات.

وسعر الكتكوت الأبيض 8 جنيهات.

الكتكوت الساسو 5.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر الفراخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم نحو 13 جنيهًا.

الرومي الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها.

أسعار السمان اليوم

وتراوح سعر جوز السمان ما بين 30 و65 جنيهًا.