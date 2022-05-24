أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-5-2022 في مصر

تراجع ملحوظ تم حدوثه في الأسواق بالنسبة إلى اللحوم البيضاء، التي يحرص الكثيرين على شرائها وإعداد الأطعمة المختلفة من خلالها واستخدام مشتقاتها في تحضير العديد من الوجبات، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية بشكل يومي.

تعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الدواجن البيضاء والرومي والكتاكيت، وفق جولة على عدد من المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد، التي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

سعر طبق كبد وقوانص نحو 75 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فلية الدجاج ما بين 130 و170 جنيهًا.

شاورما دجاج بسعر 112 جنيهًا.

برجر دجاج بنحو 100 جنيه.

لانشون فراخ بسعر 140 جنيها.

تراوح سعر الشيش طاووق ما بين 80 و110 جنيهات.

طبق دبابيس دجاج تراوح سعره ما بين 60 و80 جنيها للكيلو.

دجاجة كاملة وزن كيلو جرام، ما بين 72 جنيهًا و90 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

صدور دجاج مخلي بدون عظم 90 جنيها.

طبق أجنحة تراوح ما بين 45 و55 جنيهًا.

تراوح سعر طبق أوراك ما بين 60 و110 جنيهات.

أسعار البط اليوم

وصل سعر الكيلو المسكوفي في المزرعة نحو 50 جنيهًا.

وصل سعر البط الفرنساوي إلى نحو 30 جنيها.

وسجل سعر البط المولار نحو 36 جنيهًا.

كما سجل سعر فرخ بط فرنساوي عمر أسبوع نحو 10 جنيهات.

كما سجل سعر بط مسكوفي نحو 18 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت ما بين 7 و8 جنيهات، حسب تكلفة النقل، ووصل سعر الكتكوت البلدي 4 جنيهات، والأبيض 8 جنيهات والساسو 5.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر الفراخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم نحو 13 جنيهًا، بينما الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها.

أسعار السمان اليوم

وتراوح سعر جوز السمان ما بين 30 و65 جنيهًا.