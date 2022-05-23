«شعبة الدواجن» توضح سبب انخفاض أسعار «الفراخ» الفترة الماضية

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن في آخر يوم من شهر رمضان الماضي وصلت إلى 40 جنيها، ولكن حاليا سجلت 30 جنيها و29 جنيها، بسبب زيادة المعروض منها في الأسواق بفضل الجهود التي تقدمها الدولة من خلال المعارض المستمرة التي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتواجدها خلال السنة وليس شهر رمضان الكريم فقط للعمل على توفير السلع بسعر مخفض وجودة عالية للمواطن المصري الذي تحمل الإصلاح الاقتصادي وسيكمل المشوار مع دولته في جمهوريتها الجديدة.

سبب ارتفاع الأسعار في رمضان

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن أسعار الدواجن انخفضت بسعر 25%، مؤكدا أن بعض الأشخاص اشتكوا من وجود ارتفاع أسعار بسبب التجار وليس من السوق الرئيسية، مؤكدا أن الطلب يزيد بنسبة تتراوح من 25% إلى 30%، لافتا إلى أن مصر تستورد 80% من مستلزمات الإنتاج لذا ارتفعت أسعار الدواجن ولكن حاليا قل الطلب على الدواجن، وبدأ المواطن يزيد الطلب على اللحمة مع اقتراب عيد الأضحى، مشددا على أن الانخفاض بسبب انخفاض القدرة الشرائية وليس بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج.

أسعار البيض والدواجن

وأشار إلى أن التوسع في الدلتا الجديدة وزيادة المساحة المزروعة للأعلاف سيعمل على توفير الأعلاف داخليا وتقليل الاستيراد في ظل توجيهات رئاسية يجب أن يلتزم بها الجميع، متابعا: «كيلو الفراخ 29 في المزرعة وبيتباع بـ 35 جنيه، أما كارتونة البيض الأبيض وصل سعرها لـ 46 جنيه في المزرعة وبيبتاع بـ 52 جنيه، والبيض الأحمر الكارتونة بـ 52 جنيه وبيتباع بـ 56 جنيه، وإن شاء الله كل ما نخش على العيد الكبير هتنخفض الأسعار شوية بقى».