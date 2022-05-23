أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23-5-2022 في مصر

الابتعاد عن اللحوم الحمراء وتناول اللحوم البيضاء بكافة أنواعها كتناول أطباق الدجاج المقلي وغيرها أمر قد يلجأ له البعض بعد ارتفاع أسعار الأولى في محلات الجزارة، وعليه يتابع الكثير من المواطنين وتحديدًا ربات المنازل أسعار الدواجن في الأسواق المحلية بمشتقاتها المختلفة.

واليوم الاثنين 23 مايو الجاري، تعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الدواجن البيضاء والسمان والكتاكيت، وفق جولة على عدد من المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد، في التقرير التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

ثبتت أسعار الدواجن عند نفس القيمة الشرائية التي سجلتها أمس في الأسواق المحلية، وجاءت أسعار الأصناف كالآتي:

سعر طبق كبد وقوانص نحو 75 جنيهًا.

سعر كيلو فلية الدجاج تراوح ما بين 130 و170 جنيهًا.

شاورما دجاج بسعر 112 جنيهًا.

برجر دجاج بنحو 100 جنيه.

لانشون فراخ بسعر 140 جنيها.

الشيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 80 و110 جنيهات.

طبق دبابيس دجاج تراوح سعره ما بين 60 و80 جنيها للكيلو.

طبق أوراك تراوح ما بين 60 و110 جنيهات.

دجاجة كاملة وزن كيلو جرام، ما بين 72 جنيهًا و90 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

صدور دجاج مخلي بدون عظم 90 جنيها.

طبق أجنحة تراوح ما بين 45 و55 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وصل سعر الكيلو المسكوفي في المزرعة نحو 50 جنيهًا، والفرنساوي نحو 30 جنيها، والمولار 36 جنيهًا، وسعر فرخ بط فرنساوي عمر أسبوع 10 جنيهات، وبط مسكوفي نحو 18 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وفي السوق المحلية استقرت أسعار الكتاكيت اليوم، ليتراوح ما بين 7 و8 جنيهات، حسب تكلفة النقل، ووصل سعر الكتكوت البلدي 4 جنيهات، والساسو 5.5 جنيه، والأبيض 8.60 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

أما عن أسعار الديوك الرومي، فاستقرت هي الأخرى اليوم، إذ وصل الفرخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم نحو 13 جنيهًا، بينما الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها.

أسعار السمان اليوم

وفي المحلات التجارية الكبرى سجل سعر جوز السمان لقيمه تراوحت ما بين 30 و65 جنيهًا.