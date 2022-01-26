خالد ميري: أسرة ياسر رزق مصدومة من موته المفاجئ.. وفقدنا أستاذاً متميزاً 

كشف الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أنه سيتم أداء صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، عقب صلاة العصر على أقصى تقدير في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وقال «ميري» في تصريح خاص لـ«الوطن» إن أسرة الكاتب الصحفي ياسر رزق لا تزال تعاني من صدمة وفاته وهو ما أدى لتضارب الأنباء بشأن دفنه في القاهرة أم في مدافن العائلة بالإسماعيلية.

وتابع «ميري» أن الجماعة الصحفية فقدت أستاذا كبيرا علم أجيالا وفقدت كاتبا صحفيا متميزا كان يضيف كل يوم للمهنة.

وفاة ياسر رزق

وتوفي صباح اليوم الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 57 عاما..

ويعد الكاتب الصحفي ياسر رزق أحد أبرز وأشهر الصحفيين المصريين والعرب، وتخرج في كلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1986.

وعمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة أخبار اليوم، وترأس مجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية عام 2005، ورئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم في يناير عام 2011، كما ترأس تحرير جريدة المصري اليوم قبل أن يعود لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بعد ثورة 30 يونيو عام 2013.

وصدر لياسر رزق مؤخرا كتاب «سنوات الخماسين .. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص»، وأقيمت قبل أيام بدار الأوبرا المصرية ندوة لمناقشة الكتاب بحضور نخبة من المثقفين والكُتاب والمفكريين والصحفيين والسياسيين.

الوطنية للصحافة تنعي ياسر رزق

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة وجميع العاملين بها ، قد نعت بخالص مشاعر الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم السابق إثر اصابته بأزمة قلبية مفاجئة .

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن رزق كان من ألمع وأبرز صحفيي جيله، وصاحب تاريخ صحفي حافل ، وتقلد العديد من المناصب الصحفية وصولاً لمنصب رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل ولأسرة مؤسسة أخبار اليوم وللأسرة الصحفية المصرية ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.