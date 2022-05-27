مقتل طفلين بقصف صاروخي في إقليم كردستان العراق وسط اتهامات لحزب العمال

لقي طفلان مصرعهما اليوم الخميس، إثر سقوط صواريخ على بساتين في إقليم كردستان في شمال العراق، وفقا لما أعلنه مسؤول محلي، ونسب جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان القصف لمتمردين أكراد أتراك وفقا لسكاي نيوز.

أعمار ضحايا القصف الصاروخي

وقتل إثر القصف الصاروخي لشمال العراق طفلان يبلغان من العمر 10 سنوات و13 سنة، وأكد أقاربهما في حديث لوكالة فرانس برس من أمام أحد مساجد مدينة دهوك التي نقل إليها الجثمانان أن قصفا صاروخيا استهدف منطقة «بامرني» وأدى إلى مقتل مدنيين وإصابة مدنيين اثنين بجروح.

مكافحة الإرهاب يتهم حزب العمال

من جانبه، ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان أن «حزب العمال الكردستاني أطلق صاروخين على قرية أردنا بناحية بامارني وأسفر ذلك عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح».

ونفى حزب العمال الكردستاني في بيان له، منددا بمحاولة السلطات في أربيل «تبييض صفحة» تركيا التي شنّت عدة عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وتقع البساتين التي أصابها القصف على بعد كيلومترات قليلة عن قاعدة تركية، فيما يخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بالمنظمة الإرهابية، تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

جدير بالذكر أن بغداد استدعت في أبريل السفير التركي في العراق علي رضا كوناي للاحتجاج على العمليات العسكرية.