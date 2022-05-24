هجمات إرهابية تستهدف ديالي وكركوك في العراق

قتل مدنيين اثنين وأصيب جنديين آخريين جراء هجوم بـ 10 قذائف الهاون في محافظة «ديالى» الواقعة في شرق العاصمة العراقية «بغداد».

وصول تعزيزات عسكرية إلى قرية الاصلاح بـ ديالى

وقال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن الهجوم استهدف قرية الاصلاح في ديالى، مشيرا إلى تعزيزات عسكرية وصلت إلى القرية بعد هجمات لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأمس الاثنين، قتل 6 مزارعين عراقيين، جراء إطلاق نار من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، مستغلين الظروف المناخية في العراق وتصاعد الغبار في قرية «سامي العاصي» التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت خلية «الإعلام الأمني» العراقية، في بيان، أن الهجوم أدى لمقتل المزارعين أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة، بالإضافة لحرق محصولهم و3 سيارات، موضحة أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية تفتيش بحثاً عن العناصر الإرهابية.

ومساء أمس الاثنين، أعلنت هيئة «الحشد الشعبي»، التصدي لهجوم من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، جنوب «الموصل» في شمال العراق، مشيرة إلى إجبار عناصر التنظيم المتطرف على الفرار

من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الهجمات الإرهابية التي استهدفت كركوك وديالى محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار العراقيين والقوات الأمنية.

الرئيس العراقي: من الواجب رص الصف الوطني ودعم الأجهزة الأمنية

وأضاف صالح في تغريدة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن من الواجب رص الصف الوطني ودعم الأجهزة الأمنية بهدف اجتثاث الإرهاب من جذوره وافشال مخططاته الخبيثة.

وأشار صالح، إلى أن الهجمات الإرهابية الجبانة تذكير بخطورة الإرهاب المتربص لاستغلال الثغرات والتقاط أنفاسه.