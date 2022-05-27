«كم ينفق الأمريكيون على حفلات الزفاف؟» نصائح مالية للمقبلين على الزواج

ينفق الأمريكيون ما متوسطه 825 دولارًا لإقامة حفل زفاف، بما في ذلك أحداث ما قبل الزفاف، والملابس وحفل الزفاف نفسه، وفقًا لمسح أجرته LendingTree.

2.6 مليون شخص يعقدون زفافهم في 2022

وسوف يجري نحو 2.6 مليون شخص في الولايات المتحدة حفل زفافهم في عام 2022، ارتفاعًا من 2.2 مليون حفل زفاف سنويًا، وذلك بفضل التأجيلات المرتبطة بالوباء، وفقًا لموقع حفلات الزفاف The Knot.

ارتفاع التكلفة مع التضخم

تكلف حفلات الزفاف الكثير من الأموال، نتيجة لشراء العديد من فساتين العروسة أو تستأجر العديد من البدلات الرسمية في إطار زمني أقصر، في ارتفاع التضخم وسلسلة التوريد.

قالت إستر لي، نائبة رئيس التحرير في موقع The Knot: «الطلب مرتفع. هناك شهية متزايدة جدًا لإجراء أحداث شخصية مثل حفلات الزفاف»، وفقاً لـCNBC.

50% من الأمريكيين تكبدوا ديونًا

وكشف استطلاع LendingTree أن 50% من الأمريكيين الذين أقاموا حفل زفاف تكبدوا ديونًا، وشعر 56٪ بالضغط لإنفاق أكثر مما يمكنهم تحمله، وما يقرب من 40 ٪ من أعضاء حفل الزفاف يأسفون لإنفاق بعض الأموال.

ابدأ في توفير الأموال لحفل الزفاف

ونصح مات شولز، كبير محللي الائتمان في LendingTree، المقبلين على الزواج أو من لديهم موعدًا محدد لعقد زفافهم أن يبدأوا في توفير الأموال من الآن.

اقتطاع بعض الأموال من ميزانيتك

وأضاف: «بشكل عام ، لدى معظم الناس وقتًا جيدًا للتوفير مقدمًا في حفلات الزفاف الكبيرة. من المهم حقًا اقتطاع بعض الأموال من ميزانيتك كل شهر لتخزينها قليلاً».

تحديد العناصر ذات التكلفة الكبيرة

ونصح أيضًا بتحديد العناصر ذات التكلفة الكبيرة التي قد تضطر إلى دفع ثمنها وتحديد ميزانية لنفقاتك المتوقعة. وقال شولز «إذا كان يجب عليك اللجوء إلى بطاقة ائتمان، فاستخدم بطاقة لا تحتوي على فائدة بنسبة صفر بالمائة».