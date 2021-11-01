تعرف على رسوم تصوير حفلات الزفاف في الحدائق والأماكن الأثرية

كشفت وزارة الآثار والسياحة عن رسوم تصوير حفلات الزفاف في الحدائق والأماكن الأثرية، موضحة أنها ​تتيح التصوير التجاري «سينمائي وتليفزيوني وفوتوغرافي» بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال باقات متنوعة «يومية - أسبوعية - شهرية» للمصريين والأجانب مع الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بلائحة التصوير التي أقرها المجلس الأعلى للآثار.

إجراءات تصوير حفلات الزفاف في الحدائق والأماكن الأثرية

- تقديم كارت تعريفي وطلب إقامة الحفل وتحديد بنوده وطريقة سداد الرسوم والإقرار.

- العرض على السلطة المختصة.

- خطاب تأكيد الحجز.

- المنطقة الأثرية أو المتحف لإقامة الحفل.

- استمارة تقييم لقياس مدى رضا العميل.

رسوم تصوير حفلات الزفاف في الحدائق والأماكن الأثرية

وأضافت وزارة الآثار والسياحة في بيان لها، أن رسوم تصوير حفلات الزفاف في الحدائق والأماكن الأثرية في جميع أنحاء مصر بعد موافقة السلطة المختصة تصل إلى 1500 جنيه مصري في الساعة.

وترصد «الوطن» رسوم التصوير السينمائي والإعلاني في الأماكن الأثرية

أولاً: التصوير السينمائي والتليفزيوني والفيديو بالمناطق الأثرية والمتاحف

تصوير الاكتشافات الأثرية وأعمال الحفائر

- للمصريين 5000 جنيه.

- للأجانب 10000 جنيه.

البرامج الحوارية واللقاءات أثناء مواعيد العمل الرسمية

- للمصريين 600 جنيه.

- للأجانب 1500 جنيه بجانب 150جنيه لصندوق العاملين، وذلك لليوم الواحد ويتم إضافة مبلغ 10000جنيه في حالة فتح المنطقة بعد مواعيد العمل الرسمية.

تصوير الأفلام السينائية

- للمصريين 5000 جنيه وللأجانب 15000 جنيه لليوم الواحد.

- للمصريين 2000 جنيه وللأجانب 60000 جنيه للأسبوع.

- للمصريين 3000 جنيه وللأجانب 90000 جنيه للأسبوعين.

- للمصريين 50000 جنيه وللأجانب 150000 جنيه للشهر.

تصوير الأفلام التجسلية والوثائقية بالمقابر المغلقة

- للمصريين 2000 جنيه.

- للأجانب 5000 جنيه.

تصوير الأفلام التسجيلية بمقابر نفرتاري وستي الأول وتوت عنخ آمون

- للمصريين 5000 جنيه.

- للأجانب 10000 جنيه للساعة الواحدة للمقبرة الواحدة بعد موافقة السلطة المختصة.

التصوير الإعلاني عن منتجات أو خدمات

- للمصريين 10000 جنيه.

- للأجانب 15000 جنيه.

التصوير السينمائي والتليفزيوني والفيديو بقاعة المومياوات بالمتحف المصري

- للمصريين 5000 جنيه.

- للأجانب 8000 جنيه.

ثانياً: التصوير الفوتوغرافي التجاري بالمناطق الأثرية والمتاحف

- للمصريين 1000 جنيه.

- للأجانب 2000 جنيه.

التصوير التجاري للأثر بالمتحف

- للمصريين بدون فتح فاترينة العرض 250 جنيها وللأجانب 500 جنيه.

- للمصرين مع فتح الفاترينة 500 جنيه و1000 جنيه للأجانب.

- التصوير مع قناع الملك توت عنخ آمون للأجانب 500 جنيه للصورة الواحدة.

ثالثاً: تصوير الآثار الغارقة

التصوير التليفزيوني والسينمائي والفيديو

- فوق الماء 15000 جنيه لليوم الواحد وفي موقع واحد.

- تحت الماء 30000 جنيه.

التصوير الفوتوغرافي التجاري

فوق الماء 5000 جنيه.

تحت الماء 10000 جنيه.

التصوير الوثائقي الحصري للاكتشافات الأثرية

- وكالات الأنباء والقنوات المصرية 500 ألف جنيه كحد أدنى.

- وكالات الأنباء والقنوات العربية والأجنبية مليون جنيه كحد أدنى.