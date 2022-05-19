أستاذ اقتصاد: معدل التضخم العالمي مرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية، إن الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميا.

وأضاف الإدريسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج كلمة السر المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الاقتصاد العالمي لم يكن تعافى جراء كورونا، والحرب زادت الأمور سوءا، مشيرا إلى أن هناك دول أعلنت إفلاسها خلال الفترة الماضية، نتيجة سوء الأوضاع، والبنك الدولي أكد استمرار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على العالم، لمدة 3 سنوات حال انتهائها حاليا.

حلول للحد من زيادة الأسعار

وأشار الإدريسي، إلى أن الحكومة تقدم حلولا للحد من زيادة الأسعار ومحاولة السيطرة عليها، مشيرا إلى أن تنوع الاستثمارات أمر ضروري، وإعادة ترتيب الأولويات خلال الفترة المقبلة.

توريد 6 ملايين طن قمح من المزارعين

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن عملية توريد القمح تتم بشكل جيد، والدولة تستهدف توريد 6 ملايين طن قمح من المزارعين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة والأرجنتين وكندا وفرنسا وباكستان من أهم الدول المنتجة والمصدرة للقمح حول العالم.

وأضاف صيام مداخلة هاتفية في البرنامج ذاته، «الدولة المستوردة للقمح تتنافس على كميات القمح المتاحة حول العالم، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار بعد حرب أوكرانيا»، معلقا «أقول للفلاحين نحن في ظرف تاريخي، المراهنة خلاله على الوطنية».