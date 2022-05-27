ننفرد بصور ضحايا مذبحة الريف الأوروبي بالشيخ زايد «الأب وابنتاه وحفيداه»

تنفرد «الوطن» بنشر صور ضحايا مذبحة أكتوبر الخمسة الذين عثر عليهم مذبوحين بسكين داخل فيلا في منطقة الريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، وتبين أن مالك هذه الفيلا رجل أعمال بقيم حاليا في السعودية وتولى الضحية أعمال الحراسة للمزرعة الخاصة به منذ 4 أشهر بحسب روايات أقاربه.

صور الضحايا هم لكل من، الأب عادل علي أبو زيد، يبلغ من العمر 54عامًا، وابنته «منار» تبلغ من العمر 17 عاما، وابنها «مروان»، يبلغ من العمر 5 سنوات، والثانية هناء تبلع من العمر 24 عامًا وابنتها «شهد» تبلغ من العمر 6 سنوات.

أعمال الفحص الجنائي مستمرة

وبحسب مصادر أمنية لفتت إلى أن أعمال الفحص الجنائي مستمرة حتى كشف مرتكب الجريمة، وأن أعمال الفحص توسعت أيضا للتأكد من وجود خصومة ثأرية بين المجني عليه وآخرين أم لا، وحتى الآن لا تزال أعمال الفحص جارية ولم تقطع بأي شيء.

جهود مكثفة على أعلى مستوى

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بالجيزة، من جهودها لكشف غموض ، المذبحة المؤلمة عقب وصول بلاغًا من نجل الخفير الأكبر الذي فوجئ بمقتل والده واثنتين من شقيقاته وطفلين من أسرته خلال زيارته لهم.