مصادر: البحث في إمكانية تسبب خصومة ثأرية في مقتل خفير الشيخ زايد وأسرته

قالت مصادر أمنية إن فريق البحث الجنائي المكلف بجمع المعلومات ومعاينة مسرح جريمة مذبحة أكتوبر بدأ في فحص صحيفة الأحوال الجنائية بالمجني عليه الأول، 54 عاما ويعمل خفيرا، وعلاقته بأقاربه وجيرانه لبيان إمكانية وجود خلافات وعداوات بين أشخاص آخرين أم لا.

أعمال الفحص الجنائي مستمرة حتى كشف مرتكب الجريمة

وأوضحت المصادر أن أعمال الفحص الجنائي مستمرة حتى كشف مرتكب الجريمة، وأن أعمال الفحص توسعت أيضا للتأكد من وجود خصومة ثأرية بين المجني عليه وآخرين أم لا، وحتى الآن لا تزال أعمال الفحص جارية ولم تقطع بأي شيء.

مصدر أمني: التحفظ على كاميرات المراقبة للتعرف على هوية الجاني

وأشار المصدر إلى أن فريق البحث الذي انتقل إلى مسرح الجريمة تحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيدا لفحصها وإمكانية كشف هوية مرتكب الجريمة.