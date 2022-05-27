مايا مرسي تهاجم كريمة: الاستماتة في تحقير المرأة جريمة.. وستات مصر هوانم

هاجمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف، بسبب فتواه في مسألة تعدد الزوجات، وذلك عبر منشور لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت مرسي: «رسالة إلى الشيخ احمد كريمة..سيدي الفاضل المادة 214 من الدستور تلزم أي قانون له علاقة بالمرأة من بعيد أو قريب أن يعرض على المجلس القومي للمرأة، فهذا هو الدستور».

سيدات مصر كلهم هوانم

وأضافت: «المجلس القومي للمرأة وصفته بأنه مجلس هوانم في حوارك اليوم باستنكار وكأنها سبة، على فكرة سيدات مصر كلهم هوانم، زعلان حضرتك ليه هوانم بنات هوانم وبناتهم في المستقبل هوانم كمان، الست المصرية ست الهوانم».

وتابعت: «منظمات إيه اللي «بالي بالك» وأجندات إيه اللي بتتكلم عليها، البينة على من ادعى، ولا لك الحق أن ترمي التهم وتقول ما تقول».

وذكرت رئيس المجلس القومي للمرأة رأي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في التعدد: «فضيلة الامام شيخ الازهر د.أحمد الطيب قال زوجة واحدة تكفي، التعدد الذي نراه أغلبه ظلم للمرأة والمسلم ليس حرا في الزواج والتعدد رخصة مقيدة بشروط، وأن الأصل ليس التعدد، هذا هو الأزهر وهذه هي مرجعيته»، مضيفة «وبما أن حضرتك ذكرت اكثر من مرة أنك أستاذ متفرغ في جامعة الازهر فرأيك واجتهادك شخصي ولا يمثل مؤسسة. واختتمت «الاستماتة في تحقير المرأة وبث الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون».