شريهان تدعم هشام سليم «سلامتك يا صديق أيامي الطيبة»

دعمت الفنانة شيريهان، الفنان هشام سليم، الذي أعلن قبل ساعات إصابته بمرض السرطان.

وكتبت شيريهان خلال تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر «سلامتك حبيبي، سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامي الطيبة الجميلة».

هشام سليم يعلن إصابته بالسرطان

وأعلن الفنان هشام سليم خلال تصريح لـ«الوطن» إصابته بالسرطان، ويتمتع بصحة جيدة ونفى شائعات تدهور حالته الصحية، مطمئنًا جمهوره: «الحمد لله أنا راضي وكل اللي يجيبه ربنا كويس، وأنا كويس وموجود في العين السخنة».

وتم تداول شائعات خلال الفترة الماضية أوضحت أن «سليم»، يعاني من تدهور حالته الصحية بشكل كبير وأنه في مرحلة متقدمة من المرض، مشيرة إلى أنه امتنع عن العلاج بعد إصابته بالإحباط واليأس.

آخر أعمال هشام سليم

وكانت أن آخر أعمال هشام سليم مشاركته في فيلم «موسى» ويجسد فيه دور لواء بالداخلية، والعمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين.

وقد شارك الثنائي هشام سليم و شريهان في عدد من الأعمال الفنية، كان أشهرها مسرحية شارع محمد علي.