سلوى بكر: يجب وقف إذاعة القرآن عبر ميكرفونات المساجد «ياريته الحصري»

انتقدت الروائية سلوى بكر المساجد التي تذيع القرآن الكريم قبل الصلاة وبعدها قائلة «الجامع اللي بيشغلي قرآن قبل الصلاة بنص ساعة وبعد الصلاة بنص ساعة، قرآن مش للمقرئين حتى بتوعنا يعني ياريت يسمعني خليل الحصري ولا الشعشاعي، ده يجب التوقف عنده».

عندي مصحف في البيت

واعتبرت سلوى بكر خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TEN»، أن من يفعل ذلك يمارس إرهابا «أنا في لحظة مش عايزة أسمع قرآن» مضيفة «إذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا، وأنا في لحظة غير مهيئة للإستماع والإنصات».

وأضافت: «أنا عندي مصحف في البيت وعندي راديو فيه محطة القرآن الكريم، ووقت ما أحب اسمع قرآن أسمعه في أي لحظة».

محدش معاه توكيل من ربنا عشان يمارس وصاية دينية

وأشارت أن بنية الإنسان في مصر فقدت القدرة على الرؤية الواسعة والمتسامحة للأشياء وقبول الاختلاف «يا أخي انت راجل متدين وأنا متدينة بطريقتي، إنت مش معاك توكيل من ربنا ولا معاك توكيل من حد عشان تمارس عليا وصاية دينية»، متسائلة «من أنت؟».

وتابعت: «القرآن بيقول يا أيها المؤمنين والمؤمنات مقالش يا فلان ولا يا علان ولا يا شيخ مين وبيقول يا أيها المؤمنين والمؤمنات حتى مقالش الرجالة بس»، مضيفة «نحن في حاجة لمواجهة ثقافية لهذا الإرهاب بجدية، تبدأ من التعليم والتعليم هو الأساس».