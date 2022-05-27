سلمى بكر: حجاب طالبات إعدادي وإلغاء الرقص والموسيقى يخرج «إرهابيين»

اعتبرت الروائية سلوى بكر أن مواجهة الإرهاب حتى الآن مواجهة أمنية، مشيرة إلى أننا «ندفع دماء أبنائنا من خيرة الشباب في هذه المواجهة التي لا مفر منها».

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TEN»، أن المواجهة الثقافية هي المواجهة الأهم والتي تبدأ من التعليم، مشيرة إلى أن هذه الجماعات هيمنت على التعليم في مصر، متهمة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بانه السبب في ذلك، مضيفة «الجماعات الإرهابية بشكل أو بآخر هيمنت على التعليم في مصر منذ أعطاها السادات الضوء الأخضر في سبعينات القرن الماضي، وهيمنت على التعليم من الحضانة لحد الجامعة وأصبح تعليما غير مدني، وأصبح تعليم يصطبغ بصبغة دينية متخلفة، والجانب الديني المستنير اللي تربينا عليه في جيلي والذي عرفناه لم يعد كما كان في مدارسنا».

وانتقدت سلمى بكر ارتداء الفتيات في المرحلة الإعدادية الحجاب «عندما تسمح بأن تحجب بنات في المرحلة الإعدادية بحجاب وأطفال يتحجبوا وحينما تلغي الرياضة من المدارس وحصة الموسيقى وحصة الرسم والرقص وكل هذه الأشياء، فأنت تعد بنية ثقافية وفكرية لإنسان ممكن أن يكون داعشي وممكن أن يكون إرهابي»، مضيفة: «هذه المسألة هي التي نحن نعيش بأشكال مختلفة من الإرهاب».