مدير إذاعة القرآن الكريم بالأردن: الأمة بخير ما دامت مصر بخير

وجَّه الدكتور علي المناصير، مدير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة الأردنية الهاشمية، الشكر لمصر ولوزارة الأوقاف، مؤكدًا أن الأمة بخير ما دامت مصر بخير، وسيظل لمصر دورها الرائد في نشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به وزارة الأوقاف، موضحًا أن ما تشهده المساجد في مصر الآن من التعمير والصيانة للمساجد يدعو للفخر، خلال حفل تكريم المشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من اتحاد الإذاعات الإسلامية.

نقلة نوعية في عمارة المساجد بمصر

وأكد حرص الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وهذا ما رأيناه رأي العين، مؤكدًا أنه رأى مع زملائه بأم أعينهم نقلة نوعية في عمارة المساجد، فما من يوم يمر في مصر إلا ومسجد يقام ومسجد يطور ومسجد يصان، وأن ما رآه من تطوير بمسجد الإمام الحسين شيء يبهر الجميع، وما رآه كذلك في العاصمة الإدارية يعد نقلة عظيمة نحو المستقبل للدولة المصرية، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، مشيدًا بمدى الاستفادة العظيمة من هذه الدورة العلمية الرائدة في أكاديمية الأوقاف الدولية.

أكاديمية الأوقاف الدولية

ووجه الإعلامي علي صالح سالم من هيئة الإذاعة بالمملكة العربية السعودية الشكر لوزارة الأوقاف على هذه الدورة المتميزة، مؤكدًا أنه ممتن لمصر وشعبها، وأنه لم يشعر بأي غربة أثناء إقامته خلال أيام الدورة بمصر، قائلًا: مصر بلدنا الثاني وقد أكرمنا في الأكاديمية كرمًا بالغًا، وهذه الدورة تعد من أهم الدورات الرائدة المتميزة التي نعتز بها كثيرًا، فأكاديمية الأوقاف الدولية منارة تنويرية نعتز جميعًا بما تملكه من خبرة عالية وأداء شديد التميز، فقد شهدنا دورة علمية متميزة وتواصلًا مع علماء ومفكرين وأدباء في مجالات شتى بكل ما تحمله هذه الدورة من تواصل وتنوع في الفكر مع العلماء والأدباء والمثقفين، مع ما صاحبها من جولات ميدانية كشفت لنا مدى التطور الذي تمر به جمهورية مصر العربية في الوقت الراهن.

ووجَّه الشكر لوزارة الأوقاف المصرية على ما قدمته لهم خلال هذه الدورة سواء من مادة علمية أم من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.