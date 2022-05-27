سلوى بكر: احنا في مجتمعنا كائنات عشوائية ومعندناش خطط لـ5 سنين قدام

وصفت الروائية سلوى بكر، انتقالها خلال مراحل حياتها بالانتقال العشوائي، مضيفة «أنا أظن إن إحنا في مجتمعنا كائنات عشوائية، نولد بشكل عشوائي ومعندناش خطط»، وضربت مثل بذلك قائلة: «يعني لما أقولك خطتك إيه على مدى الـ5 سنين الجايين مش هتعرف تجاوب، لأن متعودناش على فكرة التخطيط».

انتقال المواطنين من عمل لعمل

وأضافت سلوى بكر خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TEN»، أن أكبر دليل على ذلك انتقال المواطنين من عمل لعمل دائمًا: «أكبر دليل على ده إن مصر بلد الناس طول الوقت فيها بتنتقل من عمل لعمل».

وضربت الروائية سلوى بكر مثلًا بالفنانين والأدباء: «مثلا لو شوفنا معظم الفنانين أو حتى الأبداء هنلاقيهم كانوا أطباء وكانوا مهندسين ورسامين متخرجين من كلية الطب، وأنا واحدة درست تجارة ومعملتش بيها حاجة».

الكاتب عليه أن يخوض تجارب إنسانية متباينة

وأكدت سلوى بكر أن الكاتب دائم التنقل ويستفيد من ذلك «كان فيه دائما تنقل وبالنسبة لمن يبدع أظن ان هذا التنوع على عشوائيته بشكل من الأشكال غنى والعشوائية التي تمنحك تجربة مغايرة مختلفة غير نمطية تستكيع ان تولد منها ابداع على نحو أو آخر»، مشيرة أن عدد من كٌتاب العالم كانوا يتنقلوا باستمرار: «الكثير من الكتاب في العالم كانوا يقوموا بها مع سبق الإصرار والترصد، الأدباء الروس كان عندهم حاجة اسمها رحلة الحج إلى روسيا».

وتابعت: «الكاتب عليه أن يخوض تجارب إنسانية متباينة لأنه من يبدع عموما والكاتب خصوصا عليه أن يكون له قانونه الخاص ودينه الخاص ودينه الخاص مش انه يطلع من دينه لكن أن يرى الدين بمنظور مختلف وهو معتقد فيه ورؤيته لكل الأشكال الخاصة لان الكاتب يرى بعين أخرى».