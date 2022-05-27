سلوى بكر تهاجم «مقارئ الإخوان»: الكتاتيب كانت أحسن نظام لحفظ القرآن

انتقدت الروائية سلوى بكر المدارس التي افتتحها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قائلة «كمية المدارس اللي فتحوها الإخوان المسلمين، اللي بتقول لطفل في سنة أولى ابتدائي يجي ساعة عشان المقرأة، وأنا جربت ده مع عيالي، مقرأة مين يا عم».

أفضل نظام الكتاتيب رغم أنها لن تعود

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TEN»، أنها تفضل نظام الكتاتيب للأطفال مؤكدة أن هذا النظام لن يعود في مصر مرة أخرى «لا أنا عندي تعليم الكتاب أحسن والكتاب بيعلمه دين ولغة عربية بس طبعا لن نعود إلى الكتاب لإن الزمن تجاوز الكتاب بس الكتاب طلع لك في النهاية وحدة معرفية داخل المجتمع ومصر كلها طلعت من الكتاب في يوما ما وكان بيحل وبيعلموهم دين وقرأة وكتابة ولغة عربية وحاجة كويسة».

الطفل ميعرفش معاني الآيات

واستنكرت سلوى بكر دعوة الأطفال للمشاركة في المقارئ، متسائلة: «ليه طفل في ابتدائي وانت بتقرأ القرآن عشان تتفقه معانيه ولما تديله آيات هو ميعرفش معناها لطفل عنده 5 سنين هيفهم ايه؟» مضيفة «خليك واقعي».

ورفضت سلوى بكر اعتبار ذلك إعدادا للطفل، متسائلة «ليه أعده أصلا؟ وليه تفرض عليه؟ وليه تصبغه بهذه الصبغة منذ البداية؟»، مضيفة «إديله حرية الاختيار واستنى لما ينضج شوية عقليا ويستطيع الاستيعاب، لأن دي سرقة طفولته وانت بتسرق طفولته»، مؤكدة أن الهوية المصرية فيها أبعاد كثيرة جدًا وجزء منها التدين القائم على التسامح، وعلى المعاملة الحسنى، مستشهدة بالآية القرآنية «ادفع بالتي هي أحسن».