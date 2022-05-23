«الهجرة» تعلن عن المشاركين في جلسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة

في إطار الاستعدادات لمؤتمر «مصر تستطيع» في نسخته السادسة المقرر انطلاقها تحت شعار «مصر تستطيع بالصناعة»، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة «الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات» في إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية على مواكبة معطيات العصر الرقمي والتفاعل مع أهم تكنولوجيات هذا العصر، ولترسيخ مكانة مصر لتصبح من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي إقليميًا وعالميًا.

في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022

وينظم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

ويشارك في الجلسة كلا من:

1- الدكتور علاء محمد علوان، مستشار الحكومة الفيدرالية الأمريكية لشؤون الصناعة وبروفيسور الصناعات وهندسة الأنظمة، وهو أستاذ هندسة التصنيع بجامعة تكساس، تخصص في مجال التصنيع الحديث ونظم التصنيع الذكي، وخصوصا في مجالات الطباعة ثلاثیة الأبعاد للمعادن Printing 3D واستخدام الذكاء الاصطناعي في عملیات ونظم التصنیع.

وأجرى «علوان» العدید من المشروعات البحثیة لعدة منظمات ومؤسسات مثل وكالة ناسا في مجال تصنیع الأجزاء وتصمیم المواد الھندسیة لعملیات استكشاف الفضاء، وزارة الطاقة الأمریكیة، ومؤسسة البحث القومي الأمریكیة (NSF) بالإضافة لعدید من المشروعات لشركات كبرى مثل شلمبرجير وبيكر هوز.

2- الدكتور عادل المغربي رئيس قسم هندسة الاتصالات، ومدير البحث والابتكار بقسم البحوث الصناعية والتحول الرقمى بجامعة لويزفيل، ورئيس المعامل الصناعية بالجامعة، ورئيس مجلس إدارة شركة «LLC COMPUTER SYSTEMS CONSULTING».

وتقدم الشركة الخدمات الاستشارية لأهم الشركات حول العالم، ومنها خدمات لمؤسسات دفاعية وحكومية، وشبكات اتصالات، وخبير الأمن السيبراني، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

دعم استراتيجية الدولة المصرية

3- الدكتور رشيق المراغي رئيس مجلس الإدارة والرئيس ومؤسس شركة «صافي كواليتي سوفت وير» عام 1986 في كندا لتزويد صناعة البناء والتشييد بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا كبرنامج الهندسة الإنشائية المتكاملة (AEC)، عمل 20 عامًا في «Pratt &Whitney,MLW Industries- Bombraider»، وفى مركز البحوث الصناعية «CRIQ» في كيبيك بكندا.

ويقود «رشيق» العمل البحثي المتعلق بحل إمكانية التشغيل البيئي التي تعوق صناعة البناء والتي أدت بدورها لتطور التقنيات الافتراضية واللجوء الكامل للنمذجة ثلاثية الأبعاد والتحليل والتصميم وتفاصيل الرسومات والتصنيع.

4- أحمد العدل، خبير الذكاء الاصطناعي، ومبتكر استراتيجيات التطوير وتطبيق إنترنت الأشياء بالقوات الجوية الأمريكية لتدريب الطيارين بالاستفادة من التوأمة الرقمية المعرفية.

5- الدكتورة يمنى عبد الرحمن أستاذ الأمن الإلكتروني بالكلية الحربية الألمانية فى ميونخ.

6- عمر الخواجة، وهو أحد كبار المستثمرين المحترفين في تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وهو المؤسس والعضو المنتدب لمكتب «AMK» للاستثمار ومقره لندن، وهي شركة استثمار عائلية تستثمر في العقارات، وأسواق رأس المال، ورأس المال الاستثماري مع التركيز على التكنولوجيا.

وتستثمر الشركة فى صناديق الاستثمار مع شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، كما تستثمر الشركة فى الشركات المتميزة في تطوير الصناعات وتكنولوجيا البنية التحتية، وتكنولوجيا المستهلك، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي.

6- أشرف موريس روفائيل مؤسس وشريك عام مجموعة أوبنر الأمريكية، مالك أكبر منصة للرعاية الصحية في الولايات المتحدة قيمتها تتجاوز 300 مليون دولار، شغل منصب المستشار التكنولوجي بالبيت الأبيض لخبرته التى تجاوزت 20 عاما.

7- الدكتور طارق الترجمان مدير عام شركة «HELOIS» لاستثمار رؤوس الأموال في فرنسا، والمدير التنفيذي لشركات «CAPITAL SERICOM SERVICES & CONSULTING» والمؤسس والمدير التنفيذي لـ«EVOLV» القابضة للاستثمارات.

8- عمرو عوض الله مؤسس ورئيس شركة زير للذكاء الاصطناعي والمتخصص في البنية التحتية للإنترنت وهندسة الأنظمة، وأنظمة قياس الإنترنت، وتقنية المحاكاة الافتراضية، والأنظمة الموزعة، والتحليل المتقدم للبيانات واستخراجها، وتصميم بروتوكول التطبيقات.

9- دالدكتور باسل مفتاح وهو شريك في «جلوبال فنتشرز»، وعضو لحنة الاستثمار فى شركة «دبي أنجيل إنفستورز»، ويمتلك «مفتاح» خبرة 18 عاما في الأسواق الناشئة والمبيعات والتخطيط.

10- الدكتورة رضوى راغب حزين صاحبة جائزة أفضل قيمة مضافة من «LINKDoTNET k» ومسؤول أول صناعة البرمجيات، والقائم بأعمال رئيس شركة «إماراتيك».