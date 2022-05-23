الهجرة تعلن عن مسابقة للجاليات المصرية في أوروبا.. والجائزة زيارة مجانية للقاهرة

أعلنت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مسابقة للجاليات المصرية المقيمين في أوروبا، وتضمن المنشور جائزة الفائزين بهذه المسابقة.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وجاء المنشور كالتالي: «من كل بلاد الدنيا هيفضل سحرها الأجمل، بمعابدها وتاريخها وتراثها وأهلها الطيبين، علشان كدا وزارة الهجرة أطلقت مسابقة للجاليات المصرية المقيمة في أوروبا، ضمن المبادرة الرئاسية #اتكلم عربي، علشان نعرف الدنيا بجمال مصر وسحرها في كل مكان، بالتعاون مع وزارة السياحة، استمرارا لمبادرة #مفيش_زي_مصر».

أما عن جوائز هذه المسابقة، تضمن المنشور أنها ستكون رحلة إلى القاهرة لمدة 3 ليالٍ، تشمل تكلفة الإقامة بالإفطار وتذاكر الطيران والعودة من بولندا إلى القاهرة، وزيارات سياحية، لأكثر 3 أشخاص تحظى منشوراتهم على صفحاتهم الشخصية بتفاعلات «مشاركة وتعليقات وتفاعلات».

وتضمن المنشور، مقطع فيديو، لعدد من الأشخاص، داخل الأماكن المميزة في مصر، سواء الشواطئ وغيرها من الأماكن؛ تشجيعا على الاشتراك بالمسابقة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاشتراك في مسابقة «الهجرة» و«السياحة»، وفقا لمنشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

خطوات الاشتراك في مسابقة «الهجرة» و«السياحة»

1- على الراغب في الاشتراك بهذه المسابقة، القيام بمشاركة الفيديو من خلال هذه الرابط.

2-سجل رابط منشور صفحتك في الاستمارة التالية، من خلال هذا الرابط.

وجدير بالذكر، أن الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تقوم بنشر العديد من مقاطع الفيديو، التعليمية والتوضيحية، التي تستهدف أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.