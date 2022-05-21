«الهجرة» تعلن أسماء الخبراء المشاركين بجلسة «الصناعات الطبية والدوائية.. التحديات والفرص»

في إطار الاستعدادات لمؤتمر مصر تستطيع في نسخته السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»، أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة «الصناعات الطبية والدوائية.. التحديات والفرص»، حيث يناقش خبراء الصناعات الدوائية من أبناء مصر ونابهيها بالخارج في الجلسة الموسعة من أجل دعم إستراتيجية الدولة لإقامة صناعة دوائية مصرية بمواصفات عالمية.

وينظم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

المشاركون في الجلسة

ويشارك في الجلسة كل من الدكتور إيهاب عثمان، رئيس تصنيع المنتجات الدوائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 2019. والدكتور عثمان مدير تكنولوجيا منتجات الأدوية، العمليات الفنية، المستحضرات الصيدلانية في ليكسينجتون، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.

والدكتور أحمد سالمان، أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر، وزميل ومستشار في كلية كيلوج بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة وأستاذ علم المناعة بجامعة عين شمس. والدكتور سلمان أحد أعضاء الفريق البحثي بجامعة أكسفورد الذي صمم وطور لقاح أوكسفورد أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد.

والدكتور هشام الإنشاصي مدير معهد تطوير المنتجات الحيوية «IBD»، وأستاذ هندسة العمليات الحيوية بكلية الهندسة الكيميائية وهندسة الطاقة، بجامعة التكنولوجيا في ماليزيا. والدكتور الإنشاصي مساعد مدير الابتكار وتطوير المنتجات بمعهد تطوير المنتجات الحيوية، جامعة التكنولوجيا، ماليزيا.

والدكتورة نادية حماد، رئيس شركة ناسي سولوشن للمستلزمات الطبية، بالولايات المتحدة الأمريكية. عملت نائب الرئيس العالمي للشئون السريرية ببيومريوكس في فرنسا، كما شغلت منصب نائب رئيس قيادة وتوجيه المجلس العالمي للبحث والتطوير، واستعانت بها شركة باير هيلث كير في منصب مدير الجودة.

هذا بالإضافة إلى ريك منسى مؤسس شركة Inc Espresso Health والرئيس التنفيذي لها، وهي منصة متنقلة وسحابية داخلية توفر نتائج أفضل للرعاية الصحية من خلال تخصيص الرعاية المنزلية والمجتمعية للمنتفعين وربطها بحلول تعاونية وتقنية مركزية لخدمة المريض. وشركةHealth Home iCare، للرعاية الصحية المنزلية المبتكرة، والرعاية الصحية المعقدة، وتمريض ما بعد مغادرة المستشفى وخدمات المسنين.

أبرز المعلومات عن المشاركين في الجلسة

والدكتور أحمد فهيم، أستاذ النانوتكنولوجي وصياغة المستحضرات الصيدلانية بجامعة ساندرلاند في بريطانيا. والدكتور فهيم صاحب براءة اختراع في بريطانيا وأوروبا في مجال الخلايا السرطانية ومنع انتشارها باستخدام جزيئات تتحلل طبيعيا في الجسم البشري.

والدكتور رياض البربري، أستاذ مساعد الكيمياء والفيزياء الحيوية بكليتي الطب طب الأسنان بجامعة روتشستر. والدكتور رياض أستاذ مساعد بكلية الطب بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

والدكتور أسامة إبراهيم المتخصص في الاختبارات الميكروبية، واستشاري التكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء. والدكتور إبراهيم عضو الجمعية الكيميائية الأمريكية والجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، وجمعية الأحياء الدقيقة الصناعية.

والدكتور علاء بركات مؤسس شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية ورئيسها التنفيذي، وهي شركة متخصصة في تصنيع وتوريد كواشف وأطقم التشخيص المخبري عالية الجودة بمواصفات عالمية. والدكتور بركات عضو دائم في الجمعية الألمانية للمناعة، والجمعية الألمانية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

والدكتور إيهاب كمال، أستاذ بيولوجيا الخلية والأنسجة، ومدير قسم الأبحاث والتطوير بشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، وعضو المجلس الاستشاري للصناعة في مجال العلوم الطبية الحيوية بمدينة زويل.

شارك الدكتور كمال في تأسيس مدرسة فنية للتعليم المزدوج كرئيس لجنة إعداد مناهج الجدارات الخاصة بصناعات التكنولوجيا الحيوية.