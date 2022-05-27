وزير الدفاع يعود لمصر بعد زيارة رسمية للكونغو (فيديو)

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين.

والتقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكونغولي الدكتور كاباندا باكورنجا، وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة.

وأعرب الفريق أول محمـد زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء الكونغولي إلى أن هناك توافق في الرؤى حول كل الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين.

كما التقى الفريق أول محمـد زكي مع جان ميشيل ساما لوكوندية، رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة توافق في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين.