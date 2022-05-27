الفنانة المغربية «صونيا نور» توجه رسالة تقدير إلى الأم بأغنية «شهرزاد»

انتهت الفنانة المغربية «صونيا نور»، من أغنيتها المُنفردة الجديدة بعنوان «شهرزاد» بالتعاون مع شركة «Universal Music MENA».

وتوجه «صونيا»، من خلال هذه الأغنية رسالة إلى والدتها ومثلها الأعلى «شهرزاد»، وتعبر فيها عن تقديرها لها ولكل أم حاضنة ومناضلة، كما تُثني على دور الأمّ في نقل القيم والمبادئ للأجيال الصاعدة وتُسلّط الضوء على رسالة الأمومة المحملة بالأعباء والأفراح على حدّ سواء.

الأغنية تجمع بين الحزن والأمل

وأغنية «شهرزاد»، نمط موسيقى الـIndie Latino Pop وتجمع بين اللغتين الإنجليزية والعربية، كما تجمع بين الحزن والأمل، وهي من كلمات صونيا نور ومحمّد هبرمان، ومن ألحان صونيا بالاشتراك مع محمد المنجرة وهشام بن عبد الرازق، أمّا الميكس والماسترينغ لأمين جبوري.

الأغنية صورت في حديقة بلكورة بالمغرب

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية صُورت على طريقة الفيديو كليب في حديقة بلكورة بالمغرب، من إخراج محمّد علوان.

وعن العمل المُصوّر قالت صونيا نور في بيان: «اخترت الطبيعة كموقع لتصوير الأغنية لأنها رمز للأمومة ويعكس الكليب انتقال رسالة الأمومة بين الأجيال من خلال لقطات لنساء من مُختلف الأعمار، أمّا المشهد الأخير، وهو الأحب إلى قلبي، يجمعني وجهاً لوجه بأمّي وهو مشهد قوي ومفعم بالعاطفة وكأنني أرى في أمي انعكاساً لي، فنحن واحد وإنما من زمن مختلف، وأنا سعيدة جداً لأنّ هذا العمل جمع نساء من عائلتي وخلّد العلاقة المميزة التي تربطني بهم».

يُذكر أنّ «صونيا نور»، مغنية وكاتبة أغاني ومُلحّنة مغربيّة يعود شغفها بالموسيقى إلى أيام الطفولة، ويعكس عالمها الموسيقيّ هويّتها الثقافيّة المُميّزة التي هي مزيج من الموسيقى الشرقيّة المُستوحاة من تراث كناوة وموسيقى البوب المغربية، وشاركت صونيا نور في العام 2016 في مُسابقة الغناء الفرنسية La Nouvelle Star ووصلت إلى المرحلة النصف نهائيّة، كما شاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات نذكر من بينها مهرجان Jazzablanca.