أغنية «روح الروح» لـ حمادة هلال تحقق 50 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

حقق كليب «روح الروح» للفنان حمادة هلال، 50 ألف مشاهدة، بعد ساعات قليلة من طرحه، وتصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

الكليب من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وإخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

إشادات الجمهور بالأغنيهة

ونالت أغنية الفنان حمادة هلال، التي طرحها منذ ساعات قليلة، بطريقة الفيديو كليب، عبر قناته الخاصة بموقع «يوتيوب»، إشادات عديدة من جمهور المطرب.

وجاءت التعليقات على أغنية روح الروح كالتالي: «الأغنية تحفة بجد عاش، الأغنية روعة يا حماده ما شاء الله ربنا يبارك فيك ويزيدك من فضله وكرمه، وعقبال أغنية تكا تكا، وأنت ماشاء الله صوتك حلو جدا.. ألف مبروك يا مداح دايما تريند».

وجاء تعليقات أخرى كالتالي: «مش عارفة أركز في جمال اللحن ولا حلاوة الكلمات ولا بساطة الكليب إية الجمال ده.. الأغنية روعة».

كلمات أغنية روح الروح

وتقول كلمات الأغنية:

يا اللي بتتقل علي لخص… يلا وتعالي ليه كل ما… أقول باحبك تترد الحب اشتغاله.. قلبي من يوم ما حبك.… مش عارف أوصف له حال بيتك.. ده حضني ولو مشيت. هيجي لي قرار إزاله لا.. وألف لا أنا مش هقبل إلا بك.…لا تبعد إيه غصبن عنك أنا.. لي فيك بص هقولها بصراحة.… ومش هاجيبها بشكل شيك.. احسبها زي ما تحسبها بالعافية.… أنا هبقى لك اسمع يا روح الروح… مش هاسيبك مني تروح.… لو فكر تخرج من قلبي مش هتلق قلبك مفتوح.. بص هاقولك ايه ولا أقول وتمشي عليه.. أنت لي لوحدي وبس وما تسالش.… إزاي وليه اسمع يا روح الروح…مش هاسيبك مني تروح هتفكر.… تخرج من قلبي مش هتلاقي قلبك مفتوح.. بص شوف هاقول لك ايه.