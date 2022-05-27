البرلمان العربي يحذر من مسيرة الأعلام بالقدس: اعتداء على المقدسات الإسلامية

مع اقتراب موعد مسيرة الأعلام الفلسطينية التي توافق يوم الأحد المقبل 29 مايو، حذر البرلمان العربي، من خطورة وتداعيات المسيرة التي تنظمها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أمن واستقرار المنطقة.

مسيرة الأعلام والطقوس التلمودية

وفي بيان له، أدان البرلمان العربي ما أعلنته جماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وممارسة الطقوس التلمودية ورفع الأعلام فيما يسمى بيوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بذكرى احتلال شرقي القدس.

وأكد البرلمان العربي، أن المسيرة تعتبر اعتداء على المقدسات الإسلامية، مشددًا على أن ما يجري في القدس المحتلة من هدم للمنازل وتشريد الأهالي وحملة الاعتقالات، واقتحامات المسجد الأقصى يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

وقف الممارسات والاستفزازات

وقال إن هذا التصعيد يتنافى مع الأعراف وكافة المواثيق الدولية، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين لتجنب التداعيات على الاستقرار والأمن.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت في الشهورة الأخيرة في إجراءاتها ضد الفلسطينيين، والتي شملت التشديد على الجنود الإسرائيليين باستخدام أسلوب صارم تجاه أي فلسطيني مُشتبه به، وفي إطار ذلك سقطت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو الجاري شهيدة برصاص الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون بشكل يومي اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي عدا يومي الجمعة والسبت، وتتم الاقتحامات على مجموعات مستوطنين وعلى فترتين صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

ومن المتوقع أن تشهد الساحة الفلسطينية تصعيدًا بعد مسيرة الأعلام الإسرائيلية يوم الأحد المقبل في ذكرى احتلال إسرائيل لشرقي القدس، حيث تتم بمشاركة جماعات يهودية متطرفة تهدف إلى هدم قبة الصخرة، وتأدية صلوات تلمودية بصوت عال في المسجد المبارك.